«Cambiamos de modelo; no teníamos dinero para multas»

¿Cuántos repartidores están actualmente dados de alta y operan en la plataforma, y, de estos, cuántos pasarán a ser asalariados de Glovo?

Que estén trabajando de manera mensual en España, entre 20.000 y 25.000. Que pasen a un modelo 100% laboral serán muchos menos. No sabemos exactamente cuántos, porque estamos empezando este proceso, pero estimamos que serán entre 10.000 y 15.000.

¿Todos en nómina?

Combinaremos dos modelos. Contratación directa y trabajar para flotas de mensajería.

¿Y cuántos en cada caso?

No lo sabemos aún,estamos lanzando los dos modelos a la vez.

¿Cuánto se le pagará a los ‘riders’ contratados?

No sé los detalles aún. Estamos hablando con los sindicatos y hay mil variables: nocturnidad, número de entregas que hagan...

Todo esto impacta en las cuentas… ¿Subirá el coste del reparto?

La idea y objetivo es que nadie se entere de este cambio. Ni usuarios, ni restaurantes. Que no se tenga que subir tarifas. Pero no descarto que el nuevo modelo nos dé problemas que ahora no sepamos identificar y que tengamos que acabar subiéndolas.

¿Los repartidores saldrán ganando con el nuevo modelo?

Supongo que tendremos otro perfil de ‘riders’. Sé de muchísimos a los que les gustaba el antiguo modelo. El hecho de tener flexibilidad, abrir la ‘app’ cuando quisiesen, no tener relación de exclusividad… Hay masa laboral a la que no podremos satisfacer.

Hace cinco años, comentaba que contratando a los repartidores, Glovo sería rentable, pero tendría problemas para cubrir la demanda. ¿Lo mantiene?

Esta es una industria con muchos picos de demanda. Cuanto menos flexible sea una flota, más momentos tendrás de no poder cubrir toda la demanda de una ciudad. Creo que con este cambio habrá más ventas no servidas. Habrá más momentos en que la app deba decir «tu Glovo no ha podido ser servido».

¿Por qué decidieron anunciar el cambio de modelo un día antes de declarar ante la jueza?

Fue una mala coincidencia, no lo gestionamos bien. Llevábamos muchos meses trabajando en ello porque veníamos de muchos meses de presión y discrepancia con el ministerio. Hasta el punto que, entre presión económica y presión por la vía penal, decidimos estar en paz y con estabilidad política en el país más importante que tenemos, que es España. Hasta que un tribunal decida si este modelo es legal o no, preferimos tener estabilidad política.

¿Cuál fue el detonante?

El inicio del caso criminal fue bastante bestia. Cuando cambiaron el Código Penal ya intuíamos algo, pero hasta que no te ves delante del toro no te das cuenta de la gravedad del asunto. Y luego fue un tema económico. Pese a que hemos ganado todas las sentencias sobre el nuevo modelo, que ya son 14… Cuando la Inspección de Trabajo te abre actas y encima te quiere sancionar, lo que dobla la potencial multa, tienes que depositar el dinero como fianza y esperar hasta cinco años hasta que la justicia te diga si realmente tienes que pagar o no esas multas. Entonces, cuando ves la vía penal, por un lado, y a nivel económico que tienes que poner todo ese ‘cash’ y congelarlo llega un punto que no puedes más.

¿Piensa que les han dado un trato diferencial respecto a otras plataformas?

Eso está claro, nos han puesto en el ojo del huracán. Somos la única que ha sido inspeccionada por Inspección y fiscalía. Just Eat, que tiene una cuota muy pequeña, sí opera un modelo laboral, pero Uber Eats opera en un 90% igual que nosotros. Entiendo que somos los más grandes, que la Inspección tiene recursos limitados y los tiempos de la Administración son los que son… pero que a nuestro competidor le inspeccionen con dos o tres años de retraso le da una ventaja competitiva bestia y ya no te digo reputacional.

¿Dónde ve Glovo de aquí a cinco años?

Estamos convencidos que la mayoría del comercio online se moverá a la inmediatez y ahí tenemos dos ventajas. Una: tenemos una flota y una tecnología para entregar de manera más rápida y eficiente que nadie. Dos: nuestra marca es un intangible bestial. Inmediatez no es Zalando, Amazon o Ebay, es Glovo. Cada vez hay más marcas que quieren ofrecer entregas inmediatas con nosotros. Cuando quieres comprarte algo de Decathlon y entras en el catálogo de Glovo y ves que lo puedes comprar al mismo precio, pero con una entrega de 30 minutos y no de dos días, la gente prueba y repite.

¿Cómo evoluciona el sector?

Miramos mucho a China. El Glovo de allá se llama Meituan y lo utiliza el 30-40% de la población. Nosotros estamos muy contentos porque Italia está creciendo mucho y en enero nos utilizó un millón de italianos, pero es que hay 60 millones de italianos. Si nos vieran los chinos dirían: «¿Qué está pasando? ¿Cómo es que no lo utilizan 10-20 millones de italianos?».

¿Aquí qué porcentaje de población usa Glovo?

Más o menos entre el 15-20% de los hogares, pero hay muchos que lo usan con poca frecuencia.

¿Se ve usted al frente de Glovo en cinco años?

Me gustaría, siempre que me hago esa pregunta me cuesta mucho pensar en una industria que me atrajera tanto.