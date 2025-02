"Nos pedía volver a Catalunya gente de derechas, izquierdas, centro, nacionalistas y no nacionalistas"

El Sabadell sorprendió a finales de enero al aprobar la vuelta de su sede a Catalunya, tras trasladarla a Alicante el 5 de octubre de 2017 a raíz del referéndum de independencia de la comunidad que se celebró cuatro días antes. La sede social, así, regresó a la Plaça de Sant Roc número 20 de Sabadell, la ciudad donde el banco nació en 1881. Se trata de la primera gran empresa del Ibex 35 que retorna y la decisión se interpretó sobre la base de dos claves: la llegada del socialista Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat y el clima político más apaciguado que mantiene 'procés' aletargado, junto a la oferta de compra (OPA) lanzada por BBVA sobre la entidad. La entidad financiera, sin embargo, se limitó a argumentar la decisión en que "ya no se dan las circunstancias que motivaron su traslado".

En abril, el presidente del banco, Josep Oliu, afirmó que el regreso de la sede social del banco de Alicante a Sabadell no estaba "ni encima ni debajo de la mesa". Después de ello, el BBVA presentó la OPA y Salvador Illa llegó a la Generalitat. Sin esos dos factores, ¿hubieran vuelto a Catalunya ahora?

La vuelta de la sede llevaba tiempo reflexionándose. Ante una pregunta pública, hay que entender que mientras que no hubiera una decisión del consejo de administración, nuestra obligación era decir que no hay nada, aunque el proceso de reflexión estuviera en marcha. Preguntamos a nuestros clientes, tanto en Catalunya como fuera, para ver si iba a provocar una reacción negativa y vimos que nada, porque las circunstancias que provocaron el traslado habían desaparecido. Y luego hicimos una ronda con todos los políticos, a los que les parecía bien, a algunos con entusiasmo y a otros simplemente bien a secas.

¿Esos contactos con políticos comenzaron antes de la OPA?

No, son conversaciones posteriores, porque esas solo las mantienes cuando estás muy cerca de hacerlo. Llevábamos mucho tiempo en que nos pedía volver a Catalunya gente de derechas, izquierdas, centro, nacionalistas, no nacionalistas. Nos parecía que había que hacerlo. Y una vez que ya habíamos tomado la decisión, hablamos con todos los políticos y confirmamos que no había problema. Estábamos haciendo esa ronda con todos los políticos cuando nos sorprendió la filtración (de la vuelta de la sede) y lo tuvimos que precipitar, pero solo una semana. Lo queríamos hacer lo más distanciado posible del eventual proceso de canje de la OPA, en caso de que se produzca. Incluso lo queríamos alejar un poco de los resultados del año para que no se contaminasen con ese tema.

¿Cómo valora la recepción que ha tenido la decisión?

Nunca he recibido más mensajes de alegría por WhatsApp. De todo el mundo y de todos los signos de todos mis conocidos de Catalunya de estos años. Todo el mundo me ha transmitido una enorme satisfacción.

Ha explicado el proceso, pero ello no responde a si el regreso se hubiera producido ahora de no ser por la OPA y el cambio en la Generalitat.

Son muchos factores. Esos y otros muchos más, como el entorno social. Lo que encontramos es que las condiciones para volver ya se habían producido por esos y otros muchos factores. Y nos parecía que era el momento de hacerlo.

