Faurecia ve «viabilidad» en Ourense, pero no garantiza más carga trabajo

El futuro de Faurecia Automotive España, la planta que el grupo Forvia (antigua Faurecia) tiene en Ourense, sigue en el aire una semana después de que se hiciera público que la fábrica, con sus casi 300 trabajadores, no había logrado el contrato para participar en la producción del próximo Peugeot 2008 de Stellantis Vigo. La visita del director de Operaciones para la península, Marruecos y Turquía, Jorge Olivert, no despejó el futuro de la instalación, asegurado solo hasta 2027 por la actual producción de los salpicaderos y la guantera (además de otros componentes plásticos del interior) del P24 (nombre interno por el que se conoce al todocamino vigués). Según trasladó al comité de empresa, el grupo ve «viabilidad» para la planta, pero no garantiza más carga trabajo ni el traslado de producción desde otras fábricas, aunque se comprometió a intentar ganar nuevos proyectos y traerlos para Galicia.

En la misma semana en la que el futuro CEO de Forvia, Martin Fischer, visitó las plantas en la Comunidad Valenciana (Almussafes y Valencia) y Zaragoza (Tarazona), una delegación de la compañía acudió a Ourense para reunirse con el comité y evaluar el presente y, sobre todo, el futuro de la instalación. Junto a Olivert estaba el responsable de Operaciones en el país, Javier Fuentes, junto al director de la fábrica, José Antonio Groba, y las responsables de recursos humanos de Ourense y España.

La dirección negociará un plan de 27 bajas voluntarias para este semestre

Olivert explicó al comité de empresa que cree que existe futuro para la planta en Ourense, pero que sin embargo la realidad es que no hay nuevos productos que asignar en Forvia ni proyectos a la vista a los que poder acceder, así como que no está en los planes de la empresa el trasladar producción desde alguna de las otras plantas. Sin ir más lejos, la de O Porriño (Asientos de Galicia, ADG), también se encuentra en la encrucijada, esperando por una adjudicación por parte de Stellantis para hacer el JIT, nombre técnico para el ensamblaje final de los asientos del vehículo.

El responsable de Operaciones quiso destacar que Faurecia Automotive España todavía tiene carga de trabajo estable hasta que finalice la vida de fábrica del P24 y que se enfocarán en buscar más. De igual forma, cree que la situación, más allá de la apuesta de Stellantis por el low-cost, puede deberse también a un tema de competitividad.

Reestructuración

Por este motivo, la dirección ourensana activará la reestructuración de la plantilla que ya había planteado el año pasado, mucho antes de conocer la decisión sobre el proyecto de Stellantis. El plan pasa por un programa de bajas incentivadas para la salida de 27 trabajadores, 25 operarios y otros dos de oficinas. Está previsto que se realice durante el primer semestre del año y será de carácter voluntario, pero en caso de no alcanzar la cifra se podría aplicar otro tipo de medidas. En los próximos días comenzarán las conversaciones con la representación de los trabajadores.

La situación que vive la planta del polígono de San Cibrao das Viñas se da en un contexto de reducción de plantilla de Forvia en Europa, ya que el año pasado avisó de una reducción de 10.000 empleos en cinco años. De hecho, en España ya cerró dos pequeños centros en Madrid y Figueruelas (Zaragoza). En el país da trabajo a 3.700 personas y se han perdido 150 empleos por bajas o despidos, según los datos publicados esta semana por sección sindical interempresas de CC OO en el grupo.