El astillero de Viana inicia las obras por 24 millones para un nuevo dique con once pedidos en vigor

El astillero de Viana do Castelo, en el norte de Portugal, inicia unas obras históricas. West Sea Shipyard, como se llama ahora la factoría que entre 1944 y 2014 se conocía Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), está construyendo un dique para buques de más de 200 metros de eslora, un proyecto que incluirá la instalación de un aerogenerador para dotarse de energía verde. Todo con una inversión de 24 millones de euros, incentivos fiscales aprobados esta semana por el propio ayuntamiento (la Câmara) y en medio de un momento de bonanza, con carga de trabajo asegurada hasta 2030 gracias a una cartera de once buques, entre patrulleras y cruceros.

West Sea, del grupo luso Martifer, había presentado en plena pandemia (octubre de 2020) su plan para aumentar capacidades de reparación, para acceder al nicho de grandes buques, con la construcción de su tercer dique. En aquel entonces se cifró la inversión en 15 millones de euros.

La larga tramitación ambiental previa fue demorando el proyecto, previsto para 2021, y no fue hasta este inicio de año cuando han comenzado las obras en Viana. Por este motivo, la empresa solicitó una modificación del contrato suscrito con el ayuntamiento luso entonces para acceder a unos incentivos fiscales.

El crucero de río Douro Estrela, en construcción en West Sea Shipyard / APT

Según recogen los medios lusos, la Câmara luso acordó esta semana la actualización de las rebajas. «Ahora se espera que la inversión propuesta se ejecute a finales de 2028», afirma West Sea en la solicitud enviada.

Los trabajos ya en marcha se realizarán en paralelo a la construcción de los tres últimos cruceros de lujo (uno ya en el agua) para el armador luso Mário Ferreira, un barco de pasaje de río por 18 millones para la firma Australian Pacific Touring y los siete pedidos por 400 millones logrados a finales de 2023: un crucero de ultralujo para la japonesa Ryobi y seis patrulleras oceánicas para la Marinha portuguesa.