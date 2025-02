Las hipotecas se aferran en Galicia a la precaución con más del 80% a tipo fijo

Como adelantó su presidenta, Christine Lagarde, en la comparecencia tras la última reunión del Consejo de Gobierno, el Banco Central Europeo (BCE) publicó este viernes la actualización del denominado tipo de interés neutral. Históricamente es un indicador de referencia sobre la política monetaria porque refleja los niveles en los que el organismo se puede mover para no interferir en la economía. Ni estimulándola, ni frenándola. El rango se sitúa entre el 1,75% y el 2,25%. ¿Eso significa que la institución seguirá adelante con los recortes iniciados en junio de 2024, los últimos cuatro de forma consecutiva, hasta dejar el tipo principal en el 2,75%? Los economistas Claus Brand, Noëmi Lisack y Falk Mazelis, autores del análisis, limitan la utilidad de la horquilla por «las incertidumbres inherentes» y «las deficiencias conceptuales» en la forma de calcularla.

«Si me preguntan hoy si deberíamos bajar el tipo neutral para estimular la economía, no puedo decírselo. Eso es bastante obvio. Decidimos reunión a reunión en función de los datos y no nos comprometemos de antemano con ningún ritmo concreto», avanzó la propia Lagarde en la rueda de prensa del pasado 30 de enero. «Así pues, ¿cómo podría decirles si llegaremos a este principio conceptual del tipo neutral y cuándo, y qué haremos después? —añadió—. Dependerá de los datos que recibamos».

De los mismos datos —básicamente el comportamiento de la inflación, la debilidad económica en la zona euro y los efectos que pueda tener la estrategia geopolítica de Donald Trump, incluida la guerra arancelaria— están muy pendientes los bancos españoles. El sector cerró 2024 con ganancias récord. A falta de conocer los resultados de Kutxabank e Ibercaja, el top ten financiero del país rozó los 33.300 millones de euros de beneficio. Consiguieron amortiguar la bajada de los tipos de interés y prevén hacerlo de nuevo en 2025, en parte por la gran diferencia que todavía existe entre lo que pagan por los depósitos a plazo (la remuneración media en diciembre alcanzó el 2,15%, según el Banco de España) y lo que cobran por las hipotecas (2,9%).

El tipo medio en los créditos para la compra de vivienda firmados en Galicia a lo largo del último trimestre del pasado año alcanzó el 3,39%, sin apenas variación en comparación con los dos trimestres anteriores. El dato del conjunto del año fue del 3,41%, también en línea con el de 2023 (3,42%). En plena tregua del euríbor, que, a pesar del ligero repunte de enero, mantiene una clara tendencia a la baja desde abril de 2024, el coste de las hipotecas en la comunidad se resiste a bajar por la fortaleza de los préstamos a tipo fijo. Acapararon el 81,4% de todas las operaciones entre octubre y diciembre, máximo histórico y el mayor porcentaje del país. En el conjunto del Estado rondaron el 64%, según el balance de Registradores de España.

Inforgrafía de la evolución de las hipotecas a tipo fijo. / Hugo Barreiro

«La contratación a tipo de interés fijo ha seguido mejorando su cuota de mercado por cuarto trimestre consecutivo, animado por el recorte de su cuantía con respecto a la contratación a tipo variable», explican los registradores. Aún así, el tipo medio formalizado en las hipotecas a tipo fijo sigue siendo muy superior (3,43% en Galicia) al aplicado a las variables (3,22%). Estas últimas ganan peso en diez comunidades en el total del año. En el resto avanzó la contratación a tipo fijo, incluidas las de modalidad mixta. Es el caso de Galicia, donde se incrementaron casi dos puntos. Hace diez años, no llegaban ni al 4% de las operaciones formalizadas.

«Venimos de un momento de tipos de interés muy altos y las condiciones que se están ofreciendo a tipo fijo son muy buenas. Hay hipotecas al 2%, el 1,9%, el 1,8%... No son generalizables, pero las hay», recuerda Luis Otero, catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela y profesor del Departamento de Economía Financiera del grado de Administración y Dirección de Empresas. De hecho, se habla abiertamente de una batalla comercial en el sector financiero a propósito de las hipotecas fijas. «Ante la expectativa de que los tipos no volverán nunca a estar tan bajos como estuvieron —remarca Otero—, se opta por la estabilidad». Precaución después del año y poco en el que el euríbor pasó de terreno negativo a superar el 4%.

En un escenario de caídas, «el tipo fijo pasa a ser bastante competitivo», señala el catedrático, que pone el acento en la capacidad de la banca para «rentabilizar hipotecas incluso a tipos negativos». «Sigue siendo obviamente el producto estrella, el producto reclamo y, aunque supuestamente no pueden vender de forma cruzada otros productos, al final los clientes somos cómodos y preferimos tenerlo todo en una entidad —añade Luis Otero—. Y eso que el mundo digital ha reducido un poco la fidelidad».

Las compraventas de viviendas en Galicia superaron las 6.800 en el cuarto trimestre de 2024 tras un incremento del 13,4%, la segunda mayor subida del país, únicamente por detrás de La Rioja (17,2%). Se registraron 4.741 hipotecas, un 20,8% más. Aunque el precio de los inmuebles se encareció el 1,8% (y un 7,8% en el año al completo), el importe medio concedido mermó el 4,5% (117.796 euros) y el 4,2% la cuota mensual (591,7 euros).

