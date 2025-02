Adhex ultima ya su diversificación de la automoción y aumentará plantilla

Adhex Tech Tapes desembarcó en Galicia en el año 2017. Lo hizo en el área de Vigo, eligiéndola por delante de Portugal, para convertirse en proveedor de la automoción para diferentes fabricantes, entre ellos la entonces PSA Vigo. Con una factoría altamente automatizada, el grupo francés entró de lleno en Balaídos para proveer aislamiento para las puertas de las furgonetas K9 y también del P24, el todocamino Peugeot 2008, completando su cartera de pedidos con productos para otros OEM (siglas en inglés para original equipment manufacturer). Las fuertes tensiones que vive la industria del motor, sin embargo, pasaron factura y Stellantis, en plena guerra de costes con sus proveedores, dejó a Adhex fuera de sus planes con la recientemente confirmada plataforma STLA Small, es decir, sin carga de trabajo para el próximo 2008. Lejos de tirar la toalla, la empresa se agarró a las ayudas exprés lanzadas al motor por parte de la Xunta, invirtió en sus líneas, amarró a pedidos lejos de Stellantis y prepara ya su diversificación dentro de la propia compañía con el objetivo de dar el salto al sector del material para construcción en 2027.

Aunque la plataforma industrial para el Sistema 1 de Balaídos se hizo oficial este año, tanto el grupo como la dirección olívica llevaban meses trabajando con esa posibilidad, por lo que las negociaciones con los proveedores del área fueron intensas en los últimos años. Algunos entraron, como Benteler, Trèves o Copo, otros muchos se quedaron fuera (Adhex, Denso, TI Fluid Systems, Magna, Denso, ZF Vigo o, más recientemente, Faurecia Ourense) y muchos esperan una resolución inmediata.

Cuando FARO lo publicó en junio de 2024, el de Adhex era el primer caso de un proveedor que ya trabajaba para el SUV y que dejaría de hacerlo en la próxima generación. Un golpe que obligó a la empresa que dirige Rafael López a buscar alternativas, principalmente dentro del propio grupo, que se define como «pionero en el desarrollo de cintas adhesivas sensibles a la presión desde su creación en 1952».

En el portfolio de productos de la empresa gala la automoción es solo una de las industrias que tocan. De hecho, el peso del motor dentro de la compañía es de aproximadamente el 40%. No así en la planta situada en el polígono de As Gándaras, donde el porcentaje se eleva hasta el 100%. De ahí que ya desde el momento en el que se conoció que no participaría en la STLA Small intentase saltar a otro nicho.

Para ello, la de O Porriño tiene que competir con las otras plantas del grupo (tiene en Francia, Eslovaquia, Brasil, EE UU y China) para hacerse con nuevos proyectos dentro de los otros sectores, como el sanitario o, especialmente, el de material de construcción. El objetivo de la base gallega de Adhex Tech Tapes es iniciarse en ese segundo mercado produciendo envolvente de edificios, para limitar las pérdidas de energía de paredes y tejados, para lo que precisa de una nueva línea de producción.

Planes

Los planes inmediatos de la planta pasan por profundizar en esa diversificación, lo que bajará significativamente el peso de la automoción, quedando reducida a entre un 50% o 60%. Para ello, la dirección mantiene conversaciones con la Xunta para intentar lograr apoyos regionales. Sobre todo, después del éxito y buena experiencia con las ayudas para la automoción lanzadas por la Consellería de Economía e Industria para evitar que el tejido gallego se quedase descolgado del coche eléctrico.

Publicadas el año pasado en tiempo récord tras la alerta lanzada por el Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), estos apoyos extraordinarios llegaron con rapidez e intensidad, según celebró en su momento el sector. Se dividían en dos líneas: para proyectos de ahorro y eficiencia energética o fomento de energías renovables, por un lado, y para comprar maquinaria, obras de reforma o implantación de soluciones tecnológicas, por otro. Adhex se presentó y logró el máximo posible (300.000 euros) para un proyecto de cerca de medio millón de euros con el que «avanzar en el proceso de digitalización y mejora de procesos en la industria de adhesivos de automoción».

A la izda., el nuevo sistema creado con los apoyos del Igape; a la dcha., línea como la que necesita incorporar Adhex para entrar en construcción. / FDV/Kroenert

Con ello, la factoría logró desarrollar un sistema de aplicación de obturadores para la carrocería, es decir, el proceso de instalar de forma automática pequeñas piezas de espuma con la que sellar las piezas metálicas antes del proceso de pintado y secado. Tienen ya una célula de prototipado para poder mostrar a los fabricantes este nuevo producto y acceder a carga de trabajo.

Y es que pese a diversificar, en los planes de la dirección no está dejar el sector con el que llegaron a Galicia. De hecho, en los últimos meses logró pequeños proyectos para otros OEM, como Mercedes (Vitoria), que aunque no cubren la totalidad de lo que podrían haber conseguido asegurándose la STLA Small y el próximo 2008, sí que llega para alcanzar más o menos la mitad del hueco que dejará el P24.

La firma, que cerró el año pasado con más de 15 millones de euros de facturación, prevé también crecer en plantilla, pasando de los 64 trabajadores actuales a a alcanzar las 70 personas gracias a los nuevos proyectos cerrados.

Adhex necesita crecer para diversificar y no descarta presentar una oferta por un terreno de unos 10.000 metros cuadrados anexo a sus instalaciones. Hoy esa porción que separa dos parcelas de su propiedad es de LevGranite, filial de Levantina, que acaba de aprobar un ERE para 66 trabajadores y que está en pleno proceso de venta a Grupimar. De conseguirlo, Adhex unificaría las parcelas que tiene en As Gándaras, lo que le permitiría seguir compitiendo dentro de la propia compañía.