El motor europeo vela armas para salvar su presente

El sector de la automoción de la Unión Europea tiene a partir de hoy una oportunidad casi única para salvar ya no solo su futuro, también su presente. La reunión de las patronales de fabricantes (ACEA) y los proveedores (Clepa) para iniciar el diálogo estratégico sobre la industria del automóvil en Bruselas puede suponer un punto de inflexión en medio de las multas millonarias que se avecinan por la obligación de cumplir el objetivo de CO2 impuesto a los fabricantes para 2025 y, sobre todo, el dar la vuelta a una estrategia de electrificación que no tiene encaje real en el mercado, donde el consumidor sigue siendo muy reticente a comprarse un vehículo cero emisiones.

El sector acudirá a este encuentro presidido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con una serie de prioridades conjuntas que se ha encargado de desgranar en los últimos días, ya de forma unánime desde que Stellantis, sin Carlos Tavares como CEO, se reintegró en la patronal a principios de año. Son el punto de partida para una serie de reuniones periódicas.

Inmediato.

La propuesta más urgente para el sector es, sin duda, la normativa CAFE, siglas para Emisiones de Combustible Medias Corporativas, por sus siglas en inglés. Aunque ya se sabía y los fabricantes intentaron trabajar para evitar multas en el futuro, la estricta norma establece que las emisiones de dióxido de carbono deben bajar de 115,1 a 93,6 gramos por kilómetro de los coches vendidos en los 27 países de la UE. De esta forma, aquel fabricante que incumpla puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley. Es decir, si vendes eléctricos no tienes problemas, pero si no habrá sanciones multimillonarias. Según Acea, la estimación está en 15.000 millones de euros. Volkswagen, por ejemplo, calculó que su grupo pagará, si no se remedia, 1.500 millones.

Por este motivo, la patronal pide revisar la normativa sobre CO2 para vehículos ligeros y pesados, «con base en la evaluación de la disponibilidad de las condiciones habilitantes, las realidades del mercado y de la cadena de valor».

Coherencia.

Asimismo, la patronal de fabricante europeos pide definir las prioridades del Plan de Acción Industrial Automotriz y garantizar su coherencia con el Clean Industrial Deal. Sobre la mesa de Ursula von der Leyen quieren poner un sistema de incentivos para la compra de automóviles (especialmente eléctricos) en la UE y medidas específicas para estimular la demanda de vehículos pesados de cero emisiones.

Ya lo dijo el jefe europeo de Stellantis, Jean-Philippe Imparato, en su reciente visita a España: «Nuestro problema es pasar del 12% de vehículos 100% eléctricos al 21% en 2025. Este movimiento es factible con nuevos lanzamientos y niveles razonables de incentivos».

Geopolítica.

También para salvar su presente y pensando en el futuro, Acea quiere tratar el impacto negativo que puede traer consigo el vendaval Donald Trump en EE UU a raíz de las tensiones comerciales que se vislumbran en el horizonte con China, país con el que también pelea la propia UE por los aranceles impuestos a los principales fabricantes y que, además, es considerado un eje dentro del sector por la gran aportación que realizan con su producción de baterías.

Legislación.

Es en ese Plan de Acción Industrial Automotriz en el que se debe definir la introducción de principios simplificados para marcos regulatorios más eficientes en el sector automotriz. También urgen a medio plazo aplicar nuevas legislaciones horizontales y específicas para vehículos sin exigir modificaciones retroactivas a los vehículos ya homologados. Así, por ejemplo, apuntan a un plazo de 3 años entre la normativa definitiva y su aplicación para turismos y furgonetas, y de 7 años para vehículos pesados.

También hablan de establecer un Observatorio Regulatorio dentro de la Comisión como ventanilla única para evaluar la coherencia de nuevas propuestas. A largo plazo, en cambio, señalan necesario una revisión acelerada de toda la legislación relevante para la descarbonización como condición clave para un marco normativo.

Formación.

A mayores de normativas y coyunturas, el sector ve necesario abordar también el tema del empleo. Así, proponen definir las necesidades de la fuerza laboral de esta industria en la UE para la transición y la creación de una Academia de Habilidades Automotrices para atender la demanda de capacitación en áreas como el mantenimiento de vehículos eléctricos y ciberseguridad.

Tavares vuelve a escena contra la UE por «irracional y poco madura» El exCEO de Stellantis, Carlos Tavares, vuelve a escena. Lo hizo en su país, en la CNN Portugal, y lo hizo en la semana decisiva para la industria de la automoción comunitaria, a las puertas de las reuniones para el diálogo estratégico sobre en el sector en Bruselas. A su juicio, la situación actual responde a una decisión «irracional y poco madura» de los líderes europeos tras haber estallado el dieselgate con el grupo Volkswagen. «Hubo una reacción muy emocional; tomaron una decisión que es un error: imponer una tecnología en lugar de centrar los objetivos en términos de emisiones», resumió. El luso cargó también contra la ausencia de «un factor fundamental, que es el estudio de impacto», por lo que no se pudieron calcular «las consecuencias» para la «dimensión social de la industria del automóvil». A su juicio, la única solución es «revisar esa transición de manera más estratégica y progresiva».

