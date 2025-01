El presidente de Ryanair, contra Bustinduy: "Ministro loco comunista"

El fundador y presidente de Ryanair, Michael O'Leary, llamó hoy "ministro loco comunista" al titular español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy por las multas de 179 millones de euros impuestas a cinco aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por cobrar por el equipaje de mano.

"Queremos ayuda de la Comisión Europea para frenar a los gobiernos nacionales que intentan re-regular el tráfico aéreo. Hay un ministro loco comunista en España ahora inventándose paquetes de multas en alguna campaña sobre que los pasajeros deben poder llevar todo el equipaje que quieran", dijo el polémico empresario irlandés en una rueda de prensa en Bruselas. O'Leary aseguró que no se puede porque el equipaje no cabría en cabina y porque supondría riesgos para la seguridad aérea y ocasionaría retrasos.

En declaraciones a EFE tras la rueda de prensa, el multimillonario fundador de Ryanair, dijo que había hablado "bastante bien sobre el ministro español" y volvió sobre la polémica. "Hay un ministro comunista en España que quiere multar a todas las aerolíneas en España con 170 millones debido a nuestras políticas de equipaje. Las aerolíneas no tienen otra opción que restringir el equipaje de mano. Los aviones están llenos", dijo.

O'Leary agregó que no se puede "permitir equipaje de mano ilimitado" porque Ryanair utiliza las tarifas de equipaje para restringir la cantidad de equipaje de mano que los pasajeros. "Por dos razones. Primero, es un problema de seguridad: no se pueden llenar los aviones con equipaje que no cabe. Y segundo, se pasa mucho más rápido por el control de seguridad del aeropuerto si la gente lleva menos equipaje de mano", explicó.

"Este ministro quiere imponer equipaje de mano ilimitado, algo que los aviones no pueden soportar, y además interfiere en la forma en que las aerolíneas fijan sus precios. Según la ley de la UE, las aerolíneas tienen el derecho de establecer sus tarifas y precios como quieran, y esto está garantizado por la legislación de la UE", por lo que en su opinión las multas "violan la ley de la UE y serán anuladas", dijo.

Explicó que si un avión viaja con 200 pasajeros, por ejemplo, y todos quieren llevar equipaje extra de mano, la compañía no se lo permite. "No, no pueden. En algún punto decimos que no se puede llevar más porque es peligroso. Lo que hacemos es lo siguiente: en un vuelo con 200 pasajeros, permitimos que cada pasajero traiga una bolsa pequeña. Luego, permitimos que alrededor de 80 pasajeros lleven una segunda bolsa de mano, pero solo 80", resumió.

Las tarifas aéreas

El dirigente de la aerolíneas de bajo coste agregó que Bustinduy argumenta "que hay una ley de los años 60 en España que dice que se puede llevar todo el equipaje de mano que se quiera". "En los años 60, los aviones iban a media capacidad, eran aviones más grandes y tenían menores niveles de ocupación. Tal vez entonces podían llevar todo ese equipaje, pero eso no es apropiado hoy en día. Y ¿qué era diferente en los años 60? Las tarifas aéreas. Probablemente tenías que gastar un mes de salario para pagar un billete de avión. No existía el transporte aéreo de bajo costo como hoy. No hay forma de volver atrás en esto", agregó.

El máximo responsable de Ryanair dijo que le consta que la Comisión ha escrito a España señalando que es "ilegal", extremo que no han confirmado a EFE fuentes comunitarias.

O'Leary aseguró también que la multa de 107 millones a Ryanair es sólo por el equipaje de mano y no por otros conceptos como tener que pagar por reservar un sitio junto a un menor, por ejemplo.

Esas sanciones se conocieron el pasado noviembre y responden a prácticas abusivas de las citadas aerolíneas, como cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes, según el Ministerio. La más elevada de las sanciones, que O'Leary considera "ilegales", es para Ryanair, con 107.775.777 euros, seguido de Vueling, con 39.264.412; Easyjet, con 29.094.441; Norwegian, con 1.610.001 euros, y Volotea con 1.189.000 euros.