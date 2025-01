Feijóo eleva la presión sobre Sánchez con la esperanza de que tenga que adelantar elecciones este año

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo que tomar una decisión de peso esta semana en el Congreso de los Diputados. Tenía en su mano que el Gobierno dejara constancia una vez más de su fragilidad y su dependencia total del siempre voluble Carles Puigdemont o podía votar junto al PSOE y salvar un decreto en el que el Ejecutivo había mezclado varios asuntos: entre otros, el alza de las pensiones y ayudas al transporte público y a los damnificados de la DANA. Eligió la primera opción.

El diagnóstico no es compartido por varios presidentes autonómicos que creen que Sánchez seguirá con la legislatura aunque no logre Presupuestos

Eso ocurrió el miércoles; el decreto decayó y todas esas medidas, que ya se estaban aplicando, se bloquearon con el consiguiente malestar de los afectados. El jueves y el viernes, los dirigentes del PP (y también de Junts) se dedicaron a explicar su ‘no’ y se lanzaron a concretar cómo el Gobierno tiene que recuperarlas cuanto antes. Hay miedo de que se les responsabilice del lío. Estas prisas incluyen, en el caso del PP, una recogida de firmas a través de Change.org y con puestecitos en la calle.

Según varios barones consultados por EL PERIÓDICO, Feijóo se decantó por el voto en contra porque está convencido de que, entre la dificultad de Sánchez para sacar los Presupuestos del 2025 por las exigencias de Puigdemont y las investigaciones de presunta “corrupción” de José Luis Ábalos y Begoña Gómez y el posible procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el clima se hará “irrespirable” y el presidente del Gobierno se verá obligado a adelantar las elecciones generales a finales de este año. Así se lo ha trasladado a esas fuentes desde el pasado mes de noviembre.

“Sin capacidad para sacar Presupuestos, reales decretos o leyes, y con más corrupción cada día, es inasumible seguir. Somos la cuarta nación de la UE. Si no gobierna, apártese”, escribió Feijóo en X (antes Twitter). También en esa línea se expresó Mariano Rajoy, que estuvo con el actual jefe de filas del PP el jueves en la presentación de un libro. El expresidente del Gobierno dijo que en su etapa "nunca faltaron los Presupuestos, como en todas las democracias" y añadió que, si Sánchez no los logra, "toca disolver y no pasa nada". De hecho, Sánchez convocó elecciones por ese motivo en 2019.

El pronóstico de que habrá generales este año, sin embargo, no es compartido por la mayoría de los líderes autonómicos consultados, que creen que Sánchez, como de hecho ya ha avisado, continuará con la legislatura aunque no logre el apoyo de Junts para aprobar los Presupuestos. “Solo una gran noticia sobre corrupción que le afecte a él o a su esposa podrían doblegarle. Y de eso por ahora no hay nada”, apunta uno. “Sánchez podrá decir que nosotros tampoco tenemos Presupuestos autonómicos y es verdad”, señala una presidenta que sufre en su territorio el divorcio que Vox impulso al PP el pasado mes de julio, cuando rompió con los populares en cinco autonomías.

El calendario personal

Fuentes cercanas a otra presidencia autonómica consideran que la estrategia de Feijóo de intentar de asfixiar a Sánchez y exponerse a dañar su imagen ante millones de pensionistas y afectados por las ayudas se debe a su propio “calendario personal” y al temor de que las encuestas sigan sin recoger una distancia considerable entre PSOE y PP pese al desgaste del Gobierno. De hecho, el que crece de manera clara desde hace meses es Vox. Ninguno de los estudios dan a los populares más de 147-150 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta (168), así que seguirían dependiendo del partido de ultraderecha.

La inquietud por el escaso crecimiento del PP estos meses en los que las informaciones sobre Gómez, Ábalos y el fiscal general han copado las portadas de algunos medios la ha comprobado directamente estos últimos meses Feijóo en entrevistas y medios madrileños como EsRadio y ‘Abc’. En la emisora, Federico Jiménez Losantos dudó de los réditos de la estrategia del gallego y el rotativo le dedicó un editorial titulado “Aviso al Partido Popular” sobre la “forma” en la que está ejerciendo la oposición a Sánchez. Una encuesta del periódico daba “la explicación a esta transferencia de apoyos” de Feijóo a Vox: el 77% de los votantes del PP desean que “este partido actúe con más contundencia”.

El gallego llegó a la presidencia del partido, en abril del 2022, prometiendo “entendimiento” para alcanzar pactos de Estado con el PSOE, pero la presión de Vox y del ala dura de su partido, con Isabel Díaz Ayuso, le ha llevado por derroteros muy diferentes. En los dos años y medio como jefe de filas solo ha alcanzado un pacto de Estado con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y después de que la Unión Europea presionara durante meses para que lo hiciera.

