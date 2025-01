«Discusiones constructivas» en Balaídos

«Discusiones constructivas». Así resume el jefe de la región Europa Ampliada de Stellantis, Jean-Philippe Imparato, su visita a España y a la planta de Vigo. En una publicación en sus redes sociales, compartió imágenes durante la «revisión del negocio» realizada en Madrid y en el recorrido que realizó por Balaídos junto al director de la planta, José Luis Alonso Mosquera, y los otros tres altos cargos que lo acompañaban: el vicepresidente de Fabricación, Arnaud Deboeuf; el director del Clúster LCV, Costin Seydoux, y el director de Stellantis Iberia, Marco Cane.

«Mi visita a España de esta semana me ha llevado a Madrid y Vigo, donde he pasado revista a la actividad empresarial, he visitado fábricas, he mantenido conversaciones constructivas con los sindicatos y he concedido entrevistas a los medios de comunicación», añadió.