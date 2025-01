La anomalía del Fragoso

Balaídos es una anomalía en la industria del automóvil o, como la denominan ahora, de la movilidad. Pocas plantas en el mundo, y menos en el universo Stellantis, cuentan con dos cadenas de montaje, lo que en la jerga del sector se conoce como sistema de producción biflujo. Y es la permanencia de estas dos líneas de ensamblaje, ahora apuntaladas con la atribución al centro de la nueva plataforma industrial STLA Small del grupo, la que permite mantener unos volúmenes de producción (con 516.000 unidades en 2024, es la planta número 1 del mundo) y empleo (6.000 puestos de trabajo directos) tan elevados. Esto realza la importancia de la adjudicación de la STLA Small, porque no solo garantiza la llegada de un nuevo modelo –la tercera generación del Peugeot 2008, si nada se tuerce— a la factoría del Fragoso: evita el cierre de una línea y, por extensión, que se pierdan la mitad de los empleos de montaje.

Se jugaba mucho Balaídos con la STLA Small, y el conjunto del sector en Galicia. El centro vigués corría el riesgo de asumir el mismo futuro que Sochaux en Francia: la que durante décadas fue la planta estrella de Peugeot, la factoría más grande del país, con dos líneas de montaje y más de 10.000 trabajadores, de un año para otro el grupo decidió convertirla a monoflujo (en román paladino: pasó de dos líneas de producción a una sola), lo que redujo drásticamente el empleo y sus volúmenes de producción. De rivalizar con Vigo en el podio de las plantas que más vehículos fabricaban del grupo, a un segundo plano con el monoflujo. De ahí la necesidad imperiosa de que Vigo mantuviese sus dos líneas.

La buena nueva que trajo Imparato bajo el brazo, aunque en el sector y en las administraciones se daba por hecha desde hace meses, incluye un salvavidas desvelado por este periódico y que demuestra que Stellantis, en la era post-Tavares, ya no confía tanto en el futuro del automóvil eléctrico. Y es que la STLA Small, que por activa y por pasiva se dijo que sería una plataforma exclusivamente 100% eléctrica, ahora será una plataforma multienergía. Es decir, con capacidad para ensamblar modelos cero emisiones, sí, pero también híbridos y, llegado el caso, de combustión (diésel y gasolina). Esta versatilidad –como ocurre con las plataformas CMP y EMP2— es otra buena noticia también en términos de empleo, porque todos los analistas coinciden en que la demanda de modelos eléctricos no crece al ritmo que desea la industria y preveían las administraciones, lo que repercutiría negativamente en las plantillas de las fábricas. Es, pues, otro as en la manga de Balaídos, que siempre espera lo mejor pero se prepara para lo peor.

