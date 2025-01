Naviera Elcano compra un mercante de 10 años para operar en Brasil

Naviera Elcano, participada mayoritariamente por la viguesa Grupo Nosa Terra 21, ha cerrado la compra de un buque para el transporte de bauxita en Brasil, ha informado la compañía en un hecho relevante al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Se trata de un bulkcarrier construido en 2014 en Jingjiang, China, que ha operado para la naviera surcoreana Daelim.

El buque tiene 229 metros de eslora por 32 de manga, con capacidad de 44.561 toneladas GT. Se llama Hellenic C (ex Dong Chuan 61 y ex DL Carnation) y utiliza pabellón de Liberia. Elcano ha apuntado que, una vez se consume la transacción, será rebautizado como Castillo de Santa María.

Será operado por la filial brasileña del conglomerado naviero español para "dos grandes grupos mineros internacionales bajo un contrato a ocho años en viajes consecutivos", realizando tráfico de bauxita en el río Amazonas. Es un servicio que Elcano lleva realizando desde hace doce años para estos mismos clientes con otros dos buques.

La compañía espera que el futuro Castillo de Santa María inicie operaciones a partir del 15 de febrero.