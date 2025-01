EE UU certifica el dopaje de Pekín a su naval para «dominar» toda la industria

China geht durch die decke. Significa, en alemán, «China está por las nubes». Y ha sido la frase elegida por la patronal germana de construcción naval, Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), en su último informe público, para describir hasta qué punto los astilleros del gigante asiático están devorando la industria global, con nuevos pedidos por importe de unos 130.000 millones de dólares.

Por más que les suponga un «riesgo geoestratégico» —prosigue VSM—, y «por razones comerciales», las armadoras «no tienen más remedio que aceptar los precios extremadamente atractivos ofrecidos por los astilleros chinos, en su mayoría controlados por el Estado, con ofertas de financiación de bancos también manejados por Pekín. «Lo tomas o mueres». Son prácticas que han permitido a los de Xi Jinping alcanzar el 65% de la cartera global de contratos, como analizó FARO en diciembre, y que son conocidas por todos los operadores. Pero que nunca habían sido calificadas formalmente de «desleales» o irregulares ni, desde luego, habían abierto la puerta a la imposición de sanciones o tasas específicas para los barcos construidos en su territorio.

Hasta ahora. La máxima institución en materia de comercio de Estados Unidos, la Office of the United States Trade Representative (USTR), ha concluido la investigación realizada a instancias de una alianza inédita de sindicatos —United Steelworkers (USW), International Association of Machinists (IAM), International Brotherhood of Boilermakers (IBB), International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) y Metal Trades Department (MTD)— que formalizaron una demanda la pasada primavera para tratar de poner coto a los manejos de Pekín.

Las conclusiones de la USTR no serán públicas hasta finales de esta semana, aunque la agencia Reuters ha avanzado las más significativas: el Gobierno de China maniobra con prácticas «desleales» para alcanzar una posición de dominio en los segmentos de transporte marítimo, logística portuaria y construcción naval a nivel mundial. Dopaje financiero a astilleros, robo de propiedad intelectual, operaciones de crecimiento inorgánico o barreras a empresas extranjeras son algunos de los ardides, según la misma información. Con otro más que asumido: el de la «reducción artificial» de los costes laborales, clave para agigantar su músculo anulando competencia en múltiples segmentos de contratación.

Recreación de uno de los CSOV contratado en China. / Saltship

Canon

Cuando los sindicatos recurrieron a la USTR —representan a más de 5 millones de trabajadores en EE UU— reclamaron la imposición de aranceles o un canon específico para cada barco construido en China que quiera acceder a territorio norteamericano. Uno de los datos que aportaban las centrales, respaldado con una investigación del Center for Strategic and International Studies, se refería a la inyección pública que recibieron los astilleros y navieras de China en el periodo 2010-2018.

“Se traduce en cerca de 15.000 millones de dólares en financiación del Gobierno cada año”, indicaba. Equivale a seis veces el valor de toda la cartera contratada por los astilleros privados españoles a cierre de 2024 (2.500 millones), según los datos de Pymar.

La decisión de Trump

Como pedía la demanda formulada ante la presidenta de la USTR, Katherine Tai, la posibilidad de penalizar con gravámenes al naval de China es ahora una realidad. Que dependerá, en todo caso, de la decisión que adopte el séquito de Donald Trump cuando éste se instale de nuevo en la Casa Blanca en una semana. Precedentes existen: en 2018 el presidente electo ya impuso aranceles por miles de millones de dólares a productos chinos amparado por un informe de la misma oficina, la USTR, que acusó a Pekín de apropiación indebida de propiedad industrial. La respuesta de Xi fue severa, con duros gravámenes a productos agrícolas o químicos procedentes de Estados Unidos.

Entre tanto, los astilleros de China continúan medrando en capacidad —para aliviar el atasco derivado de la saturación de pedidos— y dando más pasos hacia su incursión en segmentos dominados todavía por el naval europeo.

Las instalaciones de Guangzhou Shipbuilding International, que pertenece al consorcio estatal China State Shipbuilding Corporation (CSSC), acogieron el 27 de diciembre la ceremonia de entrega del Tansuo 3, el primer buque multipropósito de investigación científica diseñado y construido íntegramente por el país. El consorcio alemán Deutsche Offshore Schifffahrt, por su parte, ha confiado al astillero Huangpu Wenchong Shipbuilding, también adscrito al holding paraestatal CSSC, la construcción de cuatro buques de apoyo a polígonos de eólica marina (CSIOV) como el que Armón Vigo acaba de firmar con Bibby Marine y que avanzó este periódico la pasada semana.

Suscríbete para seguir leyendo