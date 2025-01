STL desfila a la globalidad con Christian Lacroix

El día que recogió su Medalla Castelao, cuando el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le presentó como «uno de los mejores empresarios» de la comunidad, Jesús Domínguez refrendó su propósito de «crear riqueza en Galicia y para Galicia». «Una guía —esperaba— para las nuevas generaciones». Siempre reservado, buscando el segundo plano en los escuetos eventos a los que acudía, aquel 28 de junio de 2018 dejó la primera foto oficial y el primer discurso del cofundador de Adolfo Domínguez e Hijos en 1972, de Sociedad Textil Lonia en 1998 con sus hermanos Josefina y Francisco Javier, y, junto a sus hijas Uxía y María Domínguez, de Bimba y Lola en 2005. En la discreción y en otras cosas guarda ciertas similitudes con Amancio Ortega, otro patrón de la industria de la moda gallega. Jesús Domínguez levantó de la mano de su familia un imperio del sector, más pendiente de la estrategia y los números para dejar la responsabilidad del estilo a los que saben. Como Inditex, su huella desfila ahora hacia otra dimensión en el mercado internacional.

«Nos complace compartir que Sociedad Textil Lonia ha alcanzado un acuerdo para adquirir Maison Christian Lacroix, la prestigiosa casa de moda francesa conocida por su brillante creatividad y su infinito respeto por la artesanía», anunció el pasado martes la compañía con sede en O Pereiro de Aguiar, un cuartel general de 45.300 metros cuadrados repartidos en seis edificios interconectados para diseñar, confeccionar y distribuir las colecciones de Purificación García y Carolina Herrera. La «transacción privada» con los hasta ahora dueños de la marca, el estadounidense Falic Group, incluye el 100% de la propiedad y «su enorme riqueza de archivos». La operación abre a su nueva propietaria el armario de la historia de la alta costura —con auténticas obras de arte que convirtieron al diseñador en un referente de las pasarelas en los años 80 y 90— y un prometedor nicho de negocio a partir de las licencias para perfumes o complementos, territorios que Sociedad Textil Lonia domina a la perfección.

Hace tiempo ya que el holding impulsado por los tres hermanos Domínguez echa mano del acrónimo con sus iniciales STL para comunicarse. Al igual que los gigantes del sector, particularmente en el segmento del lujo. Quizás el caso más paradigmático es LVMH, el conglomerado capitaneado por Bernard Arnault que, entre otras enseñas, agrupa a Louis Vuitton, Bulgari, Christian Dior o Tiffany.

En semejante cartera llegó a estar la propia STL. Jesús, Josefina y Francisco Javier hicieron caja con la salida a Bolsa de Adolfo Domínguez en 1997 y ese mismo año fundaron Sociedad Textil Lonia. LVMH se incorporó como accionista en 1998 con el 25% del capital. En 2013 valoró el paquete de títulos en unos 40 millones de euros. Puig se lo compró en 2014. El grupo catalán de perfumería, posible aliado para explotar el negocio de Christian Lacroix, sitúa ese 25% ahora en 150 millones, incrementando el valor total de la compañía gallega hasta los 600 millones.

La firma reconoce que la adquisición «marca un paso significativo en la expansión del portfolio de marcas» y «en el fortalecimiento de su presencia en el mundo de la alta moda». Integra «el extraordinario legado de Christian Lacroix» en «su visión empresarial a largo plazo —añaden sus responsables— y confían en que esta alianza elevará tanto su proyecto creativo como su alcance global».

Globalidad. Una de las claves de la operación. Desde sus inicios, STL «tenía claro el objetivo de constituirse en una empresa global», remarca en su informe con el estado de información no financiera. Y tenía «un plan de globalización» entre manos desde hace varios años. Al cierre de su último ejercicio fiscal —de 1 de marzo de 2023 a 29 de febrero de 2024— manejaba una red de 403 puntos de venta (46 tiendas propias, 257 corners en grandes almacenes y 100 franquicias) por medio mundo, además de la venta online con la que está presente en una veintena de países. En el comunicado de anuncio de la compra de Christian Lacroix, la cifra sube en la actualidad a 600 en 43 países. Los empleados alcanzan los 2.500.

La facturación del negocio consolidado de STL rozó los 430 millones de euros, un 0,5% por debajo del ejercicio anterior (431,86). Latinoamérica y el resto del continente volvieron a liderar las ventas: 219,9 millones de euros, un 6,4% más. El beneficio se contrajo el 15%, hasta los 55,5 millones de euros. Para este último año, la empresa preveía «seguir enfocada en su estrategia de consolidarse en las marcas dentro del segmento más exclusivo del mercado de lujo». «Con una visión a largo plazo centrada en la generación de valor —continúa en el relato de sus últimas cuentas públicas—, priorizaremos un crecimiento sostenible, reforzando la posición en el mercado y asegurando la calidad y exclusividad de nuestros productos».

En la hoja de ruta del crecimiento apareció Christian Lacroix. Al salto de transcendentalidad como grupo de moda con vocación global, la compañía añade el empuje con la maison francesa en el segmento de la moda de alta gama. O, como lo define STL, el affordable luxuy [lujo asequible] para referirse «a todas las marcas, prendas o producto de lujo que tienen un precio razonable y accesible».

En opinión de la firma ourensana, la industria de la moda «se adapta a los cambios y al insaciable deseo de los consumidores por tenerlo todo en el momento, y con ello llega la denominada democratización del lujo». «El término masstige, comprendido por “mass” y “prestige”, ha pasado a ser una estrategia donde las marcas de lujo comercializan sus productos con una abismal diferencia de precio con respecto a los que tienen acostumbrado a su público —relata STL—. Con el affordable luxury lo que se consigue es escuchar y satisfacer a un sector mucho más amplio, una manera fácil y rápida de darle la vuelta a las ventas y dejar que la industria se adapte al conocido see now buy now [lo veo, lo quiero]».

«Mientras seguimos integrando y evaluando esta apasionante incorporación a nuestra cartera, nos estamos tomando un tiempo de calidad para asegurarnos de que todo se hace con cuidado. En este momento, no tenemos más detalles que compartir», apuntaban los responsables de STL a Vogue Business después de conocerse la operación. Entre los retos está, precisamente, el salto en Christian Lacroix del masstige que le llevó a los cielos de la moda al affordable luxury que guía el negocio de la textil gallega. Apartado en 2009 de la firma que fundó, reconvertida con su marcha en una marca de estilo de hogar, quizás el mismísimo Lacroix tenga ideas. STL contactó con él para avanzarle la compra. «Probablemente —dijo el diseñador a Vogue Business— nos reuniremos pronto de manera informal».

