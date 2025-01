1.000 empleadas menos al año en el régimen del Hogar

Hay veces que el telón de fondo no casa con la realidad de las cifras. Mientras el sector del empleo doméstico ampliaba sus derechos laborales y se beneficiaba de progresivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), paralelamente las afiliaciones no ha hecho más que menguar durante esta última década. Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan un descalabro de casi un millar de bajas por año en las afiliaciones de trabajadoras domésticas desde el 2018 en Galicia. Pasaron de ser 27.151 personas de media en aquel año a 22.839 durante el 2024, un 16% menos.

Aunque las causas pueden ser diversas, desde los sindicatos señalan un repunte de la economía sumergida en el sector. «Todo es posible, pero la coyuntura apunta a que el trabajo en negro de las trabajadoras domésticas no solo no está disminuyendo, sino que sube», indica la secretaria de mujeres y normalización lingüística de la CIG, Nicolasa Castro. «Se están haciendo avances muy importantes y necesarios, pero quizás no se están aplicando ni divulgando correctamente. Esto tiene como consecuencia que las familias, que son los empleadores, puede que prescindan de los servicios por miedo o ignorancia», apunta. El SMI también juega un papel importante en la ecuación. «Hubo muchos aumentos de costes por unidad familiar durante estos últimos años, así que es normal que el empleo doméstico sea una alternativa menos asequible a medida que aumentan los gastos para las familias», dice la secretaria general de CCOO Hábitat en Galicia, Alejandra Gesto.