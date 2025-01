La Xunta pide a Trabajo que la reducción de jornada se deje para la negociación colectiva sectorial

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo firmó con los máximos responsables de CC OO y UGT el acuerdo de reducción de jornada a 37,5 horas semanales sin tocar el salario el pasado 20 de diciembre. Los convenios tendrían todo este nuevo año para adaptarse. «Es un debate sobre la vida, sobre cómo queremos vivir en sociedad. Este acuerdo cuenta con el apoyo mayoritario de la ciudadanía y responde a una necesidad social ampliamente reconocida —reivindicó Yolanda Díaz—. Da igual lo que vote cada persona. Apoyarlo, por tanto, es estar del lado de la gente trabajadora, de sus familias y de un futuro mejor para todos. Hoy empezamos a recuperar lo más valioso que tenemos: el tiempo». Ni en la rúbrica ni en la foto estuvo la patronal, que se cerró en banda a dar su apoyo, a pesar de las ayudas ofrecidas para facilitar su implantación en las pymes.

El borrador del anteproyecto de ley que pone fin al tope de 40 horas vigente desde 1983 y al que le queda por delante un difícil trámite parlamentario acaba de cerrar la fase de consultas y entre los detractores está la Xunta. «Esta administración no puede compartir el texto normativo propuesto, ni en cuanto a la forma, con ausencia de diálogo social y falta de consenso entre los agentes económicos y sociales implicados, ni en cuanto al contenido», sostiene en las alegaciones presentadas desde la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que, asegura, «afecta directamente a la competitividad y productividad de nuestro tejido productivo, creando una mayor carga burocrática y mayores costes laborales, afectando al mercado laboral y a los resultados de nuestra economía». El Ejecutivo autonómico pide la retirada de la norma —que regula también el registro de jornada y el derecho a la desconexión— «y que se proceda a una verdadera negociación entre los agentes implicados en el seno del Diálogo Social».

Con la posición empresarial

El departamento dirigido por José González pone el acento en la elaboración del texto «al margen de las organizaciones empresariales», que se borraron de la negociación mucho antes de que Trabajo la diera por concluida después de once meses. Por eso rechaza que en la exposición de motivos se hable de una norma «producto del diálogo social». «Realmente estamos ante una norma fruto del acuerdo entre Gobierno y sindicatos, dejando al margen a la parte empresarial», insiste Emprego. Su ausencia «lastra» la regulación, en opinión de la consellería, en desacuerdo también con la supuesta «desnaturalización» del «concepto clásico y no discutido de la relación laboral» cuando se habla de que el trabajo aporta su tiempo y no su trabajo. «Atribuyendo a la relación laboral una característica de sumisión del trabajador respecto del empleador —añade— que no se corresponden con la realidad». Y, continúa, «trasluce un menosprecio a la posición empresarial».

Sostiene que la memoria de análisis de impacto «adolece del rigor necesario» porque no contempla las repercusiones económicas y presupuestarias y se limita «a destacar los efectos positivos». La consellería, en cambio, cree que habrá un impacto negativo «sobre la economía, los costes salariales y la desigualdad entre los distintos sectores productivos, ya que no todos podrán adaptarse de la misma manera».

Impacto

Pensando en las empresas de menos de 10 trabajadores, el 84,6% del total en Galicia, «estas medidas —afirma la Xunta— traerán una mayor tensión en su situación financiera, pudiendo dar lugar a un efecto no deseado y opuesto al que se busca con un paralelo incremento del desempleo». Hay referencias al posible riesgo de entorpecer la productividad. Las alegaciones recuerdan que en España se sitúa en 97 puntos sobre el promedio de 100 de la media de la UE en 2023 —en Galicia es todavía inferior, se sitúa en el 92,4 — y apelan a hacer «un estudio sosegado» para actividades «que precisan, no solo presencialidad, sino unas necesidades muy concretas en materia de horarios». «La manera idónea de abordar esta regulación es a través de la negociación colectiva sectorial», reclama.

El equipo de González da por hecho que el registro digital de la jornada resultará «especialmente gravoso» para autónomos y microempresas si no se dan ayudas o incentivos fiscales; y, a pesar de todos los avances digitales que hay, sostiene que «será de imposible incumplimiento» en trabajos como el doméstico y el agrario.

