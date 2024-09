José Luis Escrivá: un economista prestigioso y controvertido bajo el estigma de la política

El Gobierno ha desoído la polémica y José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y ante de la Seguridad Social, será el primer gobernador del Banco de España que ha pasado antes por el Consejo de Ministros desde la llegada de la democracia en 1978. Por primera vez desde el nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en 2006, un Gobierno socialista ha podido elegir a la persona que liderará la institución, entre cuyas misiones está participar en la política monetaria y la supervisión bancaria del Banco Central Europeo (BCE), así como asesorar la política económica del Ejecutivo. Y al igual que entonces, el presidente Pedro Sánchez ha roto la tradición de consensuar el nombramiento con el PP y ha optado por colocar a un miembro de su Gobierno al frente de la principal institución económica pública e independiente del país.

La capacidad técnica y profesional para ocupar el puesto de Escrivá (Albacete, 1960) no la ponen en duda ni sus detractores. Licenciado en económicas por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario, cuenta con estudios de posgrado en análisis económico por dicho centro y en econometría en el Banco de España. Comenzó su carrera en el prestigioso servicio de estudios del organismo que ahora va a liderar, donde llegó a ser subdirector del departamento de estudios monetarios y financieros y jefe de unidad de investigación monetaria. De allí dio el salto, como asesor, al Instituto Monetario Europeo (1993-1999), precursor del Banco Central Europeo (BCE), al que también se incorporó tras su creación como jefe de la División de Política Monetaria (1999-2004).

El hasta ahora el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, sujeta su nueva cartera de Transformación Digital, en la sede del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación, a 21 de noviembre de 2023, en Madrid (España). E / Alberto Ortega - Europa Press

Después pasó al sector privado con su fichaje como directivo del BBVA bajo la presidencia de Francisco González (2004-2010). Primero fue director de su Servicio de Estudios en sustitución de Miguel Sebastián (que se había incorporado al Gobierno de Rodríguez Zapatero), y posteriormente se desempeñó como responsable del área de Finanzas Públicas. De ahí volvió al sector público, como director para América del Banco Internacional de Pagos de Basilea (el conocido como banco central de los bancos centrales, en el que trabajó entre 2012 y 2014). El Gobierno de Rajoy le eligió como primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (2014-2020), desde donde dio el salto al Gobierno de Sánchez.

Reputación en juego

De lo que hay dudas razonables en el mundo económico, político y mediático es de que vaya a poder defender opiniones técnicas que cuestionen la política económica del Ejecutivo del que formó parte, en línea con el mandato legal que encomienda al Banco de España "asesorar al Gobierno, así como realizar los informes y estudios que resulten procedentes". Una reciente entrevista en la revista de los notarios puede dar prueba de ello. "¿España goza de buena salud económica?", le preguntaron. "Totalmente (...) Hay que diferenciar bien entre la realidad de fondo de la buena marcha del país y los discursos artificiales que se expresan con titulares grandilocuentes que muchas veces no tienen ninguna conexión con lo que está pasando", contestó.

Como nuevo gobernador, otro de sus retos más difíciles será mantener la reputación del banco central español, en buena medida recuperada por el anterior equipo gestor formado por Pablo Hernández de Cos (nombrado por el PP) y Margarita Delgado (elegida por el PSOE) tras el duro impacto para la imagen del organismo que supuso su gestión de la burbuja inmobiliaria y de la gran crisis financiera posterior. Escrivá, así, ha protagonizado numerosas polémicas en sus años de mayor exposición pública. Pese a que fue el Gobierno de Rajoy el que le eligió para presidir la AIReF, vivió varios encontronazos con aquel Ejecutivo, como cuando en 2015 denunció ante la Audiencia Nacional una orden del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por considerar que vulneraba la "autonomía e independencia" de su organismo.

Ya como ministro, protagonizó también desavenencias públicas con el Banco de España. En 2022, por ejemplo, achacó de "falta de sofisticación" a un informe elaborado por el organismo sobre las pensiones. También chocó con la AIReF, a la que acusó de utilizar datos de "escasa calidad y falta de fundamentación" en un informe. Es más, lo hizo a través de la red social Telegram mientras la institución presentaba en rueda de prensa las conclusiones de su estudio. Cristina Herrero, su sucesora y antigua subordinada en la Autoridad Fiscal, le devolvió el golpe poco después: "No es bueno pasar de la Airef al Gobierno y, desde luego, sería impensable pasar del Gobierno a la Airef".

Carácter complejo

En la misma línea, protagonizó roces con otros ministros (como Pablo Iglesias o Yolanda Díaz), los partidos que apoyan al Gobierno, patronal y sindicatos y algunos medios de comunicación. También son controvertidos sus antecedentes como líder de equipos. Con fama de tener frecuentes cambios de humor, el nuevo gobernador ha vivido episodios llamativos, como cuando en 2022 le dimitieron dos secretarios de Estado en apenas 24 horas. Como prueba de su carácter complejo, se recuerdan asimismo las polémicas que ha protagonizado en X (antigua Twitter) con economistas críticos, como José Carlos Díez o Daniel Lacalle.

Escrivá negó estar interesado en ser gobernador a mediados de mayo : "No es algo que esté pensando, ni algo que tenga en la cabeza o sea relevante". Sin embargo, fuentes gubernamentales afirman que ya por entonces estaba maniobrando para ser el candidato del Ejecutivo. En una entrevista que dio por entonces a un grupo de estudiantes de un colegio de Málaga, habló sobre sus planes para cuando dejara de ser ministro: "Yo empecé a hacer análisis en el servicio de estudios del Banco de España (...) Me gustaría volver a donde empecé y poder analizar y reflexionar con tranquilidad y rigor sobre cosas que ahora he vivido".

Escrivá llega a la silla de gobernador del Banco de España con 63 años y la dejará a los 69, ya que su mandato -salvo cambio legal- es de seis años no prorrogables. Aficionado al golf (que práctica con el ministro Óscar Puente), confesó a los estudiantes de Málaga que lo que peor lleva de ser un personaje público es ser conocido: "Es mucho mejor ser anónimo y que no te conozcan". Casado y con dos hijos, su madre, Mercedes Belmonte, era de Albacete, pero su padre, el traumatólogo Joaquín Escrivá Reig, era de Cocentaina (Alicante), por lo que el todavía ministro "hasta los siete años solo hablaba valenciano" y desde casi siempre veranea en la casa que tiene en Jávea.

