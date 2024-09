Asime carga contra la estrategia del “bajo coste” en los contratos a los proveedores del motor

La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas (Asime) reclama proyectos y actividad para la industria auxiliar local de la automoción y advierte a administraciones y grandes fabricantes que “es estratégico tener en cuenta algo más que el precio” a la hora de adjudicar ayudas y proyectos. Así lo trasladó ayer el secretario general de la patronal del metal, Enrique Mallón, durante la rueda de prensa de presentación del tercer congreso AutoMob, que se celebrará en Vigo los días 17 y 18 de septiembre.

Mallón valoró como “positivo” el año 2023, pero no exento de complicaciones y retos, que se mantiene en el actual 2024. Hay “una preocupación grande” en el sector por las adjudicaciones de proyectos y ayudas, e insistió en que, si los proveedores locales no tienen “un trato especial”, dado que generan riqueza y empleo en el entorno, será complicado atraer a otros fabricantes e inversiones y “mermarán” las cifras de empleo. “Es especialmente relevante que el ritmo de las adjudicaciones no se base solo en el precio, y si son empresas con ayudas públicas, con mucha más razón”, apuntó, valorando el gesto de la Xunta, con la línea de ayudas (18 millones de euros) para la industria gallega de la automoción que, remarcó, “es fundamental que llegue a toda la cadena de valor”.

Ésta será una de las cuestiones que se aborden en el congreso que se celebrará los próximos 17 y 18 de septiembre, junto a otros retos del sector, como la transición energética y el desarrollo del vehículo eléctrico. Entre los temas que se pondrán sobre la mesa están las ayudas públicas a la compra de vehículos. Mallón señaló que esas subvenciones han sido “bendecidas” por el sector pero también “criticadas” porque la tercera convocatoria “ha llegado tarde”. El secretario general de Asime remarcó que “hay que mejorar las cuantías”, aumentando las ayudas hasta un 25 % y, especialmente, “agilizar el cobro” de las mismas. Además de mayor apoyo a los consumidores y vendedores, Enrique Mallón apeló a la necesidad de ampliar la red de puntos de cargos para estos vehículos. Pese al aumento del número de matriculaciones de coches eléctricos e híbridos en 2023, en el 2024 el ritmo se ha ralentizado.

La sede de Asime acogerá la tercera edición del congreso AutoMob, International Automotive & Mobility Summit, que contará con la participación de representantes de fabricantes, industria auxiliar, y de organizaciones sectoriales. El foro se abrirá el 17 de septiembre con dos visitas, a las plantas de GKN Automotive y Borgwarner, así como un evento networking informal.

El 18 de septiembre tendrá lugar un ciclo de ponencias con presencia de representantes de la Xunta, de fabricantes como Nissan o Volvo, de empresas de la cadena de valor, representantes de la European Association of Automotive Suppliers (CLEPA), de la patronal marroquí (AMICA) o de la Asociación de Fabricantes para Industria Automóvil de Portugal (AFIA).