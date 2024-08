La inmobiliaria de Sandra Ortega pierde 43 millones pese a aumentar su facturación

Aumentar la cifra de negocio no siempre implica tener más beneficios. Lo sabe bien Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, que el año pasado vio como su inmobiliaria perdió 43 millones de euros debido al deterioro de valor de algunos de sus edificios pese a que incrementó un 21% su facturación y aumentó sus ingresos por arrendamientos y por intereses de préstamos concedidos. Ferrado Inmuebles vuelve así a los números rojos después de que en 2022 firmase un resultado positivo de 11,5 millones de euros.

Las pérdidas se producen por el deterioro de sus bienes inmobiliarios por valor de más de 52 millones, según se especifica en las cuentas anuales del Registro Mercantil. Las subidas de tipos de interés en Estados Unidos o Inglaterra, unidos a la devaluación del euro frente al dólar, derivaron en “descensos en los valores de tasación de los inmuebles y de sus filiales directas”, explican.

A pesar de este escenario, la compañía no cree que esta devaluación afecte a su negocio en un futuro. “Esta situación es coyuntural y cíclica, y que no tendrá repercusión en los flujos de caja, ya que la compañía no se encuentra en posición vendedora en los inmuebles que pudieron experimentar caídas en sus valoraciones”, argumentan. La sociedad de inversión inmobiliaria de la mujer más rica de España tiene activos en España, Francia, Alemania, Portugal, Austria, Estados Unidos y Reino Unido a través de edificios de oficinas, hoteles, locales comerciales o naves industriales y, a pesar del golpe sufrido por la devaluación de algunos de sus activos, en 2023 aumentó su inversión inmobiliaria en casi 51 millones hasta un total de 211.

Está claro que a Sandra Ortega no le va tan bien como a su padre en el sector inmobiliario, donde los activos Amancio Ortega superan por primera vez los 10.000 millones de euros después de que el año pasado el valor de los activos de Pontegadea Inmobiliaria, filial de su holding Pontegadea, se elevasen un 14%, hasta 10.285 millones de euros. En su conjunto, Pontegadea Inversiones, el holding que agrupa la mayor parte de la fortuna de Amancio Ortega, ganó 2.442 millones de euros en 2023, un 4,5% más que en 2022, según el informe de resultados consolidados presentado ante el Registro Mercantil de A Coruña.