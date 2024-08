Las reparaciones ya son el primer negocio de San Enrique, que sigue lejos de su objetivo de facturación

El oceanográfico portugués Mario Ruivo, el arrastrero malvino –con capital gallego– Igueldo o el mercante Evi Nicola. Los tres han sido en los últimos meses clientes de Astilleros San Enrique, la sociedad de Marina Meridional que adquirió la unidad productiva de Factorías Vulcano en enero de 2021.

Una compañía conformada bajo mandato del veterano José Alberto Barreras Barreras con el pretendido objetivo de retomar la construcción de buques a los pies del monte de A Guía, en Vigo, y convertirse en un referente continental en energía offshore. Metas que no ha cruzado, al menos de momento, pero que debe alcanzar para poder cumplir los requisitos que le fijó la Autoridad Portuaria de Vigo para disponer de una concesión a 15 años vista. Dos veces recibió de la institución un plazo extra para lograrlo, pero el tiempo se agota ahora.

San Enrique tiene hasta 2025 para completar inversiones por 2,45 millones de euros –ya ha procedido a la instalación de placas fotovoltaicas, por ejemplo– y, sobre todo, sumar un volumen de facturación superior a los 10 millones de euros anuales.

Son requisitos habituales: Worldwide Fishing Company (Wofco), la pesquera que adquirió la factoría de Fandicosta, se ha subrogado el compromiso de investir 9,6 millones en Moaña a fin de alargar la concesión hasta 2038, adicionales a la obligación de tener que mover un mínimo de 38.484 toneladas al año. En el caso del astillero de Marina Meridional, el segmento de reparaciones ya es el primero en aportación de ingresos, que fueron de 656.570 euros, de acuerdo al balance que acaba de depositar en el Registro Mercantil.

En el ejercicio fiscal de 2023 la empresa ingresó parte del contrato de un túnel de viento para una factoría sueca de Volvo, dispensado a bordo del carguero Wilson Monsoon, con algo más de 215.000 euros (1,649 millones fueron abonados en 2022). En el apartado “construcción y reparación naval” el negocio acarició los 330.000 euros. En el caso de los astilleros, y debido a que su actividad se fija en hitos, los resultados no son homologables año a año, porque puede darse la circunstancia de que haya cobrado más de un hito, y que no lo haya hecho en un periodo determinado no significa que no tenga carga de trabajo.

Aunque en el caso de San Enrique es esa dinámica de contratación, con encargos más cuantiosos, la que debe alcanzar para no incurrir en causa de incumplimiento y, en definitiva, arriesgarse a perder el acceso al mar. A partir de 2036, de hecho, el compromiso de volumen de negocio ya escalaría hasta los 14,6 millones de euros.

H Astilleros San Enrique aspira a prolongar el uso de los 18.000 metros cuadrados del Puerto durante 15 años.

El Puerto, ya con su anterior presidente, Jesús Vázquez Almuiña, nunca ha ocultado que no renuncia, a futuro, a adquirir la superficie privada a Marina Meridional a través de un proceso de expropiación que habilitaría el nuevo plan de usos (DEUP). La superficie concesionada es de 18.000 metros cuadrados, después de que la entidad portuaria le diese un mordisco antes de sacar a concurso los terrenos (con la desaparecida Vulcano eran de 25.095 metros cuadrados).

Pero San Enrique es propietaria de un espacio privado muy superior, de más de 36.000 metros cuadrados, que son los que serían susceptibles de expropiación en caso de que el astillero incurriese en esa causa de pérdida de concesión. A tal efecto el Puerto llegó a reservar 4,6 millones de euros.

Como figura en estas cuentas formales, y en base a una tasación de 2021 –a cargo de Sociedad Gloval Valuation–, la concesión está valorada en cerca de 13 millones de euros, frente a los 2,33 millones de euros a fecha de adquisición, con otros 5,7 millones por los demás terrenos. En suma, teniendo en cuenta las instalaciones técnicas, maquinaria o útiles, la valoración completa supera los 28,3 millones de euros.

Aunque será Armón Vigo el primer astillero de la ría en construir un buque que utilizará propulsión auxiliar a vela –un ferri para la Polinesia Francesa–, fue San Enrique el primero en albergar, el pasado marzo, la instalación de tres de estos dispositivos –de la compañía catalana Bound4blue– en el ro-ro Ville de Bourdeaux, operado por Airbus.