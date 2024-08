Semana negra en arbitrajes para España, con una nueva condena de 33 millones por las renovables

España ha recibido un nuevo golpe en su prolongada batalla legal contra los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Esta vez, la compañía italiana Renergy ha logrado un fallo favorable en su disputa con el Estado español, después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, le reconociera en mayo de 2022 el derecho a una indemnización de 32,9 millones de euros. Renergy había reclamado inicialmente 152 millones, alegando que la retirada de las primas comprometidas había provocado un daño significativo a sus inversiones.

Tras conocer el laudo, en septiembre de 2022, la Abogacía del Estado solicitó su anulación argumentando que el CIADI no tenía jurisdicción para resolver este tipo de disputas, dado que España consideraba que las empresas europeas no podían recurrir a arbitraje contra Estados miembros de la Unión Europea en el marco del Tratado de la Carta de la Energía. Sin embargo, la revisión del laudo, fechado el 14 de agosto, concluyó que el tribunal arbitral no se extralimitó en sus competencias, ya que España era parte del tratado cuando se aprobó y posteriormente se retiraron las primas renovables. Por tanto, los compromisos internacionales asumidos por España proporcionaban la cobertura legal necesaria para que las empresas afectadas, como Renergy, que ha estado defendida por Cuatrecasas, acudieran al CIADI en busca de justicia.

El caso de Renergy, que se remonta a 2014, ilustra el complejo y prolongado proceso al que se enfrentan los inversores que decidieron apostar por el sector energético en España marcado por los recortes de primas a las renovables que el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó en 2013.

Este nuevo revés llega en un momento especialmente delicado para España, apenas una semana después de que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, emitiera una sentencia que confirmó la validez de tres laudos arbitrales adicionales por valor de 324 millones de euros.