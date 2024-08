Fin al manto de impunidad sobre Soling e Hiperxel

Tres elementos en común vinculan a una compañía auxiliar del naval y a otra de venta minorista de productos congelados. El primero, que las tres gozaban de buena imagen de marca y reconocimiento en sus respectivos mercados; el segundo, que cambiaron de manos inmediatamente antes de bajar las persianas; por último, que fueron protagonistas de un vodevil que incluye presuntas estafas a gran escala, empresarios –como poco– de dudosa reputación y muchos despidos. Las dos tramas, destapadas por FARO, llegan a juicio a la vuelta de las vacaciones. Se busca terminar, con un procedimiento judicial, el manto de silencio e impunidad sobre los desfalcos de Soling Instalaciones y Xeldist Congelados (Hiperxel).

El primero que pasará el escrutinio de un tribunal será el caso Hiperxel, fijado para el 11 de septiembre en el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. Será la tercera intentona, después de un error administrativo a finales del año pasado y, en primavera, por la imposibilidad de notificar la citación a Vinova, el autodenominado grupo empresarial y que solo era un cascarón con entidades de paja para aparentar solvencia.

Fue con él, con Grupo Vinova, con el que dos personas, Juan José Villamizar Velásquez y Eusebio Novas –Vinova es la unión de parte de sus apellidos–, lograron comprar Hiperxel a Iberconsa a mediados de 2021. Seis meses después la cadena de tiendas de congelados ya sumaba impagos, en paralelo a la retirada diaria del equivalente a 8.500 euros en efectivo de las cajas registradoras. Entre tanto, Novas y Villamizar mantenían un elevadísimo nivel de vida, con palcos VIP en el Bernabéu, abonando 7.000 euros mensuales de alquiler por un chalé en La Finca (Pozuelo de Alarcón), contratando rentings por vehículos de alta gama o sufragando los costes de un yate de 23 metros de eslora, el Mansoor.

1. A la tercera... por el caso Hiperxel Están citados Vinova y Juan José Villamizar. No así el arousano Eusebio Novas, la segunda pieza del tándem empresarial y que suma múltiples procesos judiciales abiertos en España o Emiratos. Tiene una condena de dos años y medio de prisión que ha recurrido al Supremo. 2. Una demanda desde Euskadi H Pese al reguero de facturas impagadas que dejó el crac de Soling Instalaciones, sobre todo en Galicia, la estafa irá a juicio gracias a una demanda del sindicato vasco ELA.

La pareja de Eusebio Novas fue detenida el pasado mes de abril en Alcorcón por otra supuesta estafa, en este caso relacionada –también– con el contrato fraudulento de coches de lujo; iba al volante de un BMW modelo X6, que se venden nuevos a partir de unos 100.000 euros. Porque son una buena retahíla de causas las que esperan por este empresario arousano de apenas 39 años.

Fiscalía de Pontevedra ha reclamado a ambos 6 millones de euros de fianza por un fraude masivo tributario anterior a la compra de Hiperxel, y el propio Novas ha sido condenado a dos años y medio de prisión por otro mordisco a Hacienda. Ha apelado al Supremo. Hasta los buscan en Emiratos Árabes por haber defraudado más de un millón de dólares a Nuroil Trading. Por la quiebra “culpable” de la cadena de congelados el administrador les pide más de 7 millones de euros.

La estampida y el gringo

El de Soling no solo fue un caso de quiebra súbita, sino que causó estupor en todo el naval español. “Nunca habíamos visto algo así”, decía el director de uno de los mayores astilleros del país. Auxiliar especializada en sistemas de electricidad a bordo y con contratos en Armón, Gondán o Zamakona, Soling Instalaciones cerró de la noche a la mañana después de que sus máximos responsables, Luis Mingo Reiz y Luis Mingo Martín (padre e hijo) hubiesen desfilado por algunas atarazanas cobrando trabajos por adelantado.

Este maratón de visitas –ratificada por media docena de fuentes– se produjo a finales de enero, aunque ambos ejecutivos aseguraron a FARO que habían vendido la empresa el día 8 del mismo mes. Se esfumaron y apareció en escena un supuesto emprendedor de Miami, originario de Venezuela, especializado en el sector inmobiliario. Se llama Yakov J. Villasmil.

Ha sido gracias al sindicato vasco ELA (Eusko Langileen Alkartasuna) que la Justicia dirimirá eventuales responsabilidades. El juicio está fijado para el 24 de septiembre, en este caso en la Audiencia Nacional. La demanda fue formulada contra el ERE y por la espantada de los Mingo, incluye a la propia matriz, Soling, la subsidiaria vasca y también Taubenblau, que es la mercantil de Mingo Reiz, quien fue presidente de Sogama.

“Hemos visto una despatrimonialización de la compañía y quisimos evitar un abandono empresarial de tal calibre. No podíamos no hacer nada”, han resumido desde ELA. No han trascendido acciones judiciales en Galicia por la estafa de Soling.

