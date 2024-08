La insolvencia inminente empuja al gigante naval Meyer a un rescate de 3.200 millones

Siete generaciones de la misma familia han pasado ya por la dirección del colosal grupo industrial Meyer Werft. Aunque, de no haber sido por un sacerdote católico, la compañía se habría llamado Jansen Werft (werft significa astillero en alemán). Su fundador se llamaba Henrich Jansen, un carpintero naval protestante oriundo del distrito de Völlen que decidió probar suerte en el entonces páramo de Papenburg, unido al mar –está a 75 kilómetros en línea recta– por el enrevesado río Ems. Aquel cura local inscribió a Henrich con otro apellido, harto del protestantismo, y con el Meyer se quedó. Hasta hoy. Si no media un milagro, no solo no habrá octava generación al frente de la compañía, sino que quedará bajo el control de las administraciones públicas con vistas a buscarle comprador a medio plazo. Meyer Werft tiene mucha carga de trabajo, buenas instalaciones y una marca resistente. Pero necesita una inyección de capital por unos 400 millones de euros y garantías por otros 2.800 millones, como han detallado medios como Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), NDR o Kreiszeitung. El tiempo se echa encima porque urge una solución antes del 15 de septiembre. Los gobiernos federal y del länder de Baja Sajonia debaten cómo salvar del desastre a un grupo que da empleo, directo e indirecto, a 10.000 personas.

El escenario que enfrenta Meyer dista del de otros constructores navales que han pasado por rescates, como el gallego Hijos de J. Barreras, teniendo en cuenta que tiene pedidos en vigor por más de 11.000 millones de euros y carga de trabajo hasta 2031. En concreto, trabaja en siete cruceros para Disney –acaba de botar el Disney Treasure, con capacidad para 4.000 pasajeros y 1.555 tripulantes– dos para Carnival y un décimo para NYK Cruises, ya bautizado como Asuka III. También tiene un buque de investigación y cuatro plataformas offshore. El desequilibrio en sus cuentas emana precisamente de los contratos firmados antes del COVID y de la andanada inflacionista tras la invasión de Ucrania, que no pudieron ser ajustados después pese al encarecimiento de la energía o los materiales. Ese desajuste está devorando los ingresos que percibe de los hitos por cada barco, con el problema adicional de que buena parte del importe de sus contratos se pagan a fecha de entrega.

Y ahí el estrangulamiento en su caja –a mediados de septiembre dejará de poder hacer frente a gastos corrientes, que es lo que se conoce como insolvencia– y el socavón en su capital, que ha de rellenar con esos 400 millones de euros. Esa inyección de fondos públicos dejaría a la familia Meyer con el 10% de la empresa, y el 90% restante pasaría a manos del Gobierno federal y el de la Baja Sajonia. Un esfuerzo colosal que ha provocado ya la indisimulada ira de la familia, que no ha dudado en hablar de “expropiación”. Pero es que, a mayores, urge disponer de garantías por esos 2.800 millones para avanzar en la construcción de pedidos ya amarrados, bajo amenaza de penalización y de acelerar, finalmente, el colapso. El rescate ha pasado ya a la arena de disputa política, con los liberales presionando contra la toma de control del grupo; su portavoz en política económica, Reinhard Houben, ha cuestionado la política de contratación, al considerar que cruceros tan grandes implican un “riesgo excesivo”. Meyer Werft tiene instalaciones en Papenburg, Rostock y Turku (Finlandia). Ubicaciones conocidas ampliamente por la industria auxiliar gallega, que le ha dispensado de ascensores, túneles de maniobra de atraque o habilitación de espacios.

No es la primera vez que Alemania acude en tromba en auxilio de sus astilleros. Lo hizo con MV Werften –también especializado en cruceros–, con German Naval Yards Kiel (sucesor del grupo Howaldtswerke-Deutsche Werft) o el de Flensburger.

CLAVES Un grupo histórico Los orígenes del constructor naval alemán Meyer Werft se remontan a finales del siglo XVII. Desde entonces la gestión ha permanecido siempre en manos de la misma familia. Sobre la mesa está ahora una inyección de capital de 400 millones de euros públicos y avales por otros 2.800 millones. Contratos La compañía tiene en vigor diez cruceros de gran porte –siete de ellos, para Disney–, además de plataformas offshore y un buque de investigación. Aportan carga de trabajo hasta 2031 y están valorados en más de 11.000 millones de euros.

