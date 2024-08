El TSXG concluye que los ERTE por COVID no computan a efectos de percibir paro

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de acuerdo con el criterio del Tribunal Supremo, ha avalado la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de no considerar como tiempo de efectiva cotización, a efectos de una nueva prestación de desempleo, los periodos de ERTE por COVID-19. La Sala de lo Social explica que ese tiempo no puede computarse a efectos de ampliar la duración de la prestación, puesto que, tal y como indicó el Supremo en una sentencia, “la normativa especial COVID-19 no contempla ese derecho, siendo aplicable la regla general que excluye esa posibilidad”.

“Se razona en la sentencia reseñada que el artículo 24.2 RD ley 8/2020 señala que la exoneración de las cuotas empresariales no tendrá efectos para la persona trabajadora, ‘manteniéndose’ la consideración de dicho periodo como ‘efectivamente cotizado a todos los efectos’, pero de esta última expresión no cabe extraer la consecuencia de considerar como cotizado para desempleo el tiempo durante el que se perciben las prestaciones por suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor COVID”, indica el TSXG, al tiempo que recuerda que el Tribunal Supremo establece que “la finalidad de lo dispuesto en el artículo 24.2 no es otra que la de considerar como cotizados los periodos durante los que la empresa queda liberada de esa obligación y no ingresa, en consecuencia, las cotizaciones”.

De esta forma, estima el recurso interpuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal contra una sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 2 de Vigo y desestima la demanda de una trabajadora, absolviendo al SPEE de las pretensiones deducidas en su contra.