El transporte estalla contra los retrasos en Tráfico: “Un camión parado cuesta 600 euros al día”

Los retrasos que las empresas de transporte de mercancías por carretera tienen que sufrir cuando necesitan realizar alguna tramitación telemática con su correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico están siendo este verano un auténtico dolor de cabeza para los profesionales. Las vacaciones de agosto, con la consecuente merma de personal, y un problema de suministro de tacógrafos nuevos está ralentizando “de manera importante” las gestiones administrativas –transferencias, matriculaciones, etcétera– obligando incluso a estas compañías a tener que esperar “semanas” para poder circular con un vehículo ya adquirido.

“No es de recibo”, se quejan desde la Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), una entidad sin ánimo de lucro cuyos asociados disponen de más de 5.000 unidades de transporte de mercancías por carretera, cuya junta directiva informó esta semana de que acordó dirigirse a la Dirección General de Tráfico (DGT) para exigir la adopción de medidas, “con la mayor urgencia”, para normalizar el funcionamiento “lento e ineficaz” de todos los veranos de las gestiones administrativas.

“La ralentización está siendo importante a nivel nacional”, coincide Myriam Otero, secretaria general de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera (Apetamcor), quien constata que un camión paralizado tiene un coste de hasta 600 euros diarios a partir de la tercera jornada. “Un camión cuesta 200.000 euros y tiene una vida útil de cuatro o cinco años, así que esta cantidad es normal”, explica. “Nuestros asociados, que son los que padecen el daño, están indignados”. La única solución es que el Gobierno agilice”, indica Otero, quien avanza que si no hay una solución a corto plazo “estamos pensando en presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Gobierno para reclamar los daños”.

“En el mes de julio tuve que esperar ocho días por un trámite que lleva un día. Otras veces son cuatro o cinco días. Y yo tengo suerte”, relata Juan Manuel Estévez, dueño de la empresa Servi Global Trans 2015, con sede en la localidad pontevedresa de Mos y con 70 camiones circulando entre España y Portugal.

“Además de las pérdidas económicas de miles de euros que supone tener el camión parado, hasta 600 euros al día, el problema es que tienes contratada a una persona para comenzar a trabajar en los días que crees que vas a tener el vehículo y, como no es posible, el camión se tiene que quedar parado y al trabajador le tienes que pagar igual”, ejemplifica.

“Es un caos, ahí como están juntas la DGT y Hacienda entre unos y otros se pasan la pelota y no te dan cita. Están saturados, no hay personal...”, comenta. Pero más allá del caso concreto de la lentitud en verano, Estévez cree que en España hay un problema de “seriedad” a la hora de solucionar un problema. “Yo llegué a tener 15 camiones parados. Desde el COVID esto es un desastre. No se levantó cabeza. Yo me estoy planteando llevar todo para Portugal. Hay mucha más seriedad, las instituciones responden rápidamente, mucho mejor que en España. Ya tuve una reunión con los 80 empleados de la empresa, que son el capital más importante, y se lo dije”.

Falta de conductores

Al margen de los trámites y las gestiones administrativas, Estévez remarca que en el sector del transporte persiste una alarmante carencia de personal. “La falta de camioneros es abismal”, sostiene, asegurando que la escasez de conductores “ya no es cuestión de dinero”. “Nosotros no somos una empresa que paguemos mal. Yo nunca tuve problema de conductores y ahora ya empiezo a tener”, confirma. Finalmente, el empresario alerta también sobre la escasez de espacio para instalar las empresas. “Los polígonos cobran una burrada, sobre 200 euros el metro, y ahí no hay quien llegue. No se puede crecer porque no hay sitio”.

