La hostelería gallega estudiará pleitear contra Booking tras la multa de la CNMC

La multa aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la plataforma de reserva online de alojamientos turísticos Booking ha generado una catarata de reacciones y movimientos dentro del sector, al compás de esta medida disciplinaria histórica. La sanción de 413 millones de euros aterriza sobre la firma tras abusar de su posición de dominio en el mercado nacional, después de una larga investigación sobre las condiciones comerciales que marcaba a los hoteles españoles para vender sus habitaciones, y es la mayor impuesta a una empresa por el organismo regulador –superior a los 128 millones a Apple por restringir la competencia en su web– así como por resolución –es más del doble que los 203 millones propuestos para seis constructoras por alterar licitaciones–. Pese a que la compañía ya ha avanzado que la recurrirá ante la Audiencia Nacional al no estar de acuerdo, una de las dos promotoras de la denuncia que derivó en esta actuación, la Asociación Española de Directores de Hotel, ya ha llegado a un acuerdo con el bufete Eskariam para iniciar una demanda colectiva por los perjuicios ocasionados. Se trata de una acción mediante la cual más de 10.000 hoteles podrían reclamar indemnizaciones –cuyo importe dependerá de las condiciones pactadas, la facturación de cada establecimiento o el número de años reclamables– y que ya se observa con atención desde Galicia.

Por el momento prevalece la calma y la cautela, a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos y en base al papel que jueguen las dos fuertes patronales: la Confederación Empresarial de Hostelería de España y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. “Tomaremos las decisiones siguiendo su línea”, señala en declaraciones a FARO el presidente de Hostelería y Turismo de Galicia, Cheché Real, aunque esto será solo en el plano estatal.

A nivel autonómico se hará todo aquello que haga falta “consensuadamente” con las asociaciones provinciales, y será “después del verano”. “Estamos hablando de un buque con muchos caballos de potencia. Vamos a ir viendo, sin sacar los pies del tiesto, lo que van haciendo otras zonas geográficas con muchísimo potencial en hostelería”, sentencia el responsable.

Acaben pleiteando o no, ya sea dentro de la acción planteada con Eskariam o a través de otra iniciativa que surja en el seno de la comunidad autónoma, el Clúster Turismo de Galicia apoyará “indudablemente” las medidas que se lleven a cabo. “Es difícil meterle mano a una empresa tan grande como esta cuando la sede está en otro país y son recursos que son muy costosos, pero lo que sí es cierto es que no nos podemos quedar de brazos cruzados”, indica también a este periódico su presidente, Cesáreo Pardal, poniendo de manifiesto que “la presión es cada vez más fuerte” en aspectos como el posicionamiento web o las comisiones “y con Airbnb y las viviendas de uso turístico”. “Esta compañía devora todo lo que hay y cada vez está apretando más”, agrega, si bien hace bastante autocrítica al respecto. “La culpa la tiene el sector, que no es capaz de buscar una plataforma que contrarreste esto. El monstruo lo alimentamos nosotros mismos”.

“Estamos todos a la expectativa”, añade por su parte César Sánchez-Ballesteros, presidente de Hostelería de Pontevedra (Feprohos) y Hospedaje Provincia de Pontevedra (Asehospo), constatando el temor que se sobrepone en la gran mayoría de los negocios de cara a emprender demandas en solitario teniendo en cuenta que plataformas de reserva online como Booking “suponen el 40, 50 o 60% de su facturación”. “Al final juegan con otra baza, y es que son muy grandes”.

