La armadora Inpesca reduce a cero el valor de Atunlo tras encajar un roto de 27 millones

Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) vende íntegramente cada año las capturas de los cuatro atuneros con los que opera en el Índico; no se deja nada en el refrigerador porque la demanda siempre es superior a la oferta. Así que lo que entra en las bodegas de sus barcos –Itsas Txori, Txori Argi, Txori Zuri y Txori Gorri– no tiene problema de salida comercial. En el año 2007, tras una larga relación como proveedora de la comercializadora viguesa Comercial Pernas (Coper), y con la participación de la también vasca Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa), se embarcó en el proyecto de Atunlo. Bajo la batuta industrial de los Pernas, el objetivo era participar del proceso de dar valor a esas capturas, no vendiéndolas solo como materia prima (commodity), sino con valor añadido para obtener una mayor rentabilidad. Los atuneros pescaban, Atunlo elaboraba –para la conserva o para consumo humano directo, con sus propias fábricas– y el saber hacer de Coper localizaba los clientes. Aquello funcionó y Atunlo se convirtió en la mayor comercializadora de túnidos de España, con ventas en 2022 por más de 220 millones de euros. Pevasa abandonaría la compañía antes de que ésta protagonizase un estruendoso colapso; Inpesca no salvó estos muebles y acaba de encajar unas pérdidas de 27,5 millones de euros.

La armadora de Bermeo ha decidido deteriorar todas sus posiciones en Atunlo, tanto la derivada de su participación (40% del capital social), como por su condición de avalista y de vendedor de pescado. Las pérdidas podrían haber sido mayores, toda vez que Inpesca vendió una pequeña parte de sus acciones justo antes de las primeras señales de insolvencia. Lo hizo a la panameña Marpesca, también en fase concursal, que pagó 5 millones de euros por el 20% del capital hace poco más de un año (el 10% a Coper y otro 10% a Inpesca). En todo caso, los números rojos de la armadora vasca fueron muy abultados, extremo que achaca exclusivamente al malogrado proyecto con sede en Vigo. “Se ha deteriorado la totalidad de la inversión en el patrimonio de Atunlo”, expone su memoria anual, ratificada por su junta general de accionistas el pasado junio.

Todo a rojo

La reducción a cero de la participación (equity) equivale a una depreciación contable de casi 5 millones de euros, de modo que el valor contable en la matriz –en 2022 era de casi 5,2 millones de euros– ha pasado a cero. También ha deteriorado al completo una partida de pasivo corriente (a corto plazo) por otros 6,78 millones de euros, que se corresponde con saldos pendientes de pago a la banca y que estaban avalados por Inpesca. Por último, da por perdidos todos los saldos comerciales con Atunlo: no cobrará, o así lo estima en sus cuentas, los más de 21 millones de euros en facturas que se les adeudan. Otros 2,2 millones de “saldos a cobrar con otros accionistas” del grupo los considera también irrecuperables. El golpe económico es sideral, si bien desde la compañía –Albacora es su principal accionista, a través de la mercantil Euskaltuna– aseguran que no habrá más perjuicios a futuro, sea cual sea el desenlace judicial respecto al concurso de acreedores en el que está inmersa la multinacional. “La dirección –abunda– considera que estas pérdidas reflejan el impacto máximo del preconcurso [a fecha de formulación Atunlo todavía no había pedido el concurso voluntario] y no estima ningún impacto adicional”. Inpesca facturó 70 millones de euros el pasado ejercicio, frente a los 90,44 millones de 2022.

Stand de Atunlo en Conxemar / FDV

Del otro lado, sus dos compañeras de viaje en el accionariado de Atunlo sí han tenido que recurrir a la Ley Concursal para afrontar su insolvencia: Coper ya formuló un plan de reestructuración y Marpesca trabaja en el suyo. No es previsible que la administración concursal de Atunlo presente su primer informe al Mercantil y acreedores hasta finales de septiembre, teniendo en cuenta prórrogas y el inhábil mes de agosto. Por lo pronto, la compañía ya no consta como titular del expositor que históricamente ha ocupado en la feria de Conxemar, que se celebrará en los primeros días de octubre. En su lugar se ubicará el stand de Bormarket, que a su vez desplazará el de Froxá y que permitirá disponer de un espacio de 100 metros cuadrados para dar cabida a cuatro empresas.

Las claves Impacto El deterioro “total” de Atunlo es lo que ha motivado las “abultadas” pérdidas de Inpesca, según consta en su memoria. Facturó 70 millones en 2023, frente a los 90,4 de 2022. El golpe a Marpesca El paquete de acciones que compró antes de la crisis de Atunlo se valoró en 5,1 millones de euros. Esta sociedad, que tiene el 20% del capital, también está en concurso de acreedores. Conxemar El stand de 100 metros cuadrados que ocupaba Atunlo en la feria viguesa ya no figura a su nombre.

Suscríbete para seguir leyendo