La pesca llevará el respaldo del Supremo a la eólica marina al Tribunal Constitucional

Como anunciaron ya la pasada semana tras conocerse el auto del Tribunal Supremo que avala la elaboración de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) y las zonas incluidas para el desarrollo de la energía eólica frente a las costas españolas, la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos confirmó ayer que recurrirá la decisión, “un atentado en toda regla contra el sector pesquero”, en el Tribunal Constitucional.

“Se compró totalmente el relato de la abogacía del Estado y creemos que el Constitucional debe de tener en cuenta el amparo porque los estudios socioeconómicos y medioambientales pedidos por la plataforma tanto al Instituto Español de Oceanografía como al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca no se tuvieron en cuenta como prueba”, critica Adolfo García Méndez, vicepresidente de la plataforma y presidente de las cofradías de Asturias.

Tras la reunión de la entidad, que aglutina a una treintena de asociaciones vinculadas al sector en Galicia, Asturias y Canarias, García Méndez aseguró que el fallo se dictó ya el 15 de mayo y achacó que no transcendiera hasta la pasada semana a las elecciones europeas.

La sentencia, que descarta la desviación de poder, el trato a favor de la energía en detrimento de la pesca y avala el uso de “copiosa información” científica, es, según la plataforma, “contradictoria” porque genera “indefensión jurídica”. “Esto no es solo un problema del sector pesquero, es un problema de toda la ciudadanía, es un problema que afecta a la soberanía alimentaria. “La ordenación del espacio marítimo ha sido un atropello a la pesca porque no se ha tenido en cuenta la voz del sector”, proclamó su vicepresidente.

Agotarán “todas las vías jurídicas” a su alcance para defender “los intereses del sector”. “El derecho a la defensa parte porque se nos deje utilizar las pruebas en que se basan nuestras pretensiones. Si el Tribunal Supremo ha considerado innecesarias y desproporcionadas unas pruebas que indican que hay un impacto de las industrias eólicas marinas en nuestros ecosistemas, consideramos que el Supremo ha vulnerado el principio de precaución”, manifestó Torcuato Teixeira, asesor jurídico de la Federación Nacional de Confradías de Pescadores y portavoz de la plataforma.

“Esto no es una derrota de la plataforma, que solo ha perdido una batalla, sino una derrota de toda la sociedad civil”, sostiene Teixeira, que acusó al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de “no defender el interés general” y no pensar “en el suministro alimentario” de la población. “Yo veo muy contenta a la patronal de la eólica pero no vamos a rendirnos y si tenemos que acabar en los tribunales europeos, acabaremos en los tribunales europeos”, añadió.