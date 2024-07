Ferri reafirma su potencial en defensa con un proyecto para 12 cazaminas europeos

Industrias Ferri es el vivo ejemplo de resiliencia en un sector como el naval, adaptado a navegar en los buenos y malos tiempos. Puntera en la fabricación de maquinaria especializada para todo tipo de buques, la empresa con sede en Gondomar cuenta con expertise y know how de sobra en proyectos para pesqueros, oceanográficos o megayates. Y también en buques militares, que le aseguran carga de trabajo hasta 2040 y la subsistencia de los próximos 10 años. El incremento del gasto en defensa de muchos países que estaban invirtiendo menos de lo acordado en los pactos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha disparado la actividad de los astilleros, en medio del aumento de las tensiones geopolíticas a nivel mundial con conflictos latentes como las guerras de Ucrania o Gaza. Y parte de las necesidades de los constructores implicados en los contratos más importantes, nacionales e internacionales, las atiende la firma gallega, que entre otros encargos aborda la fabricación de los manipuladores de munición de 12 cazaminas europeos.

La compañía vive un momento de crecimiento significativo tras haber abierto nuevas instalaciones y después de haber fundado su tecnológica Ferri Systems, con la que ahora también ofrece servicios de ingeniería y programación para controlar y monitorizar los sistemas que instala en cualquier nave. Si bien su facturación ronda los 15 millones, el objetivo es duplicarla en los próximos dos años. Además de contratar a 40 nuevos trabajadores que se sumarán a los 100 profesionales que ya posee.

Así lo avanza Patricio Fernández, CEO de Industrias Ferri, en declaraciones a FARO, explicando que la empresa cuenta con grandes proyectos que van desde Países Bajos o Bélgica hasta Argentina o Chile, pasando por Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o Francia. “Somos muy flexibles haciendo maquinaria especializada para todo tipo de buques”, remarca, haciendo hincapié en que su principal preocupación en estos instantes es la captación y retención de talento.

“El gran problema que tenemos ahora es los recursos humanos”, subraya en este sentido. E incide en “algunas empresas están intentando quitar trabajadores a otras empresas” como consecuencia de la falta de mano de obra especializada. “La decisión emana de ejecutivos que no son los propietarios de las empresas, de mediocre educación y que no aman al sector”, puntualiza. “Es un error tremendo porque eso no aumenta la capacidad del sector”, agrega a renglón seguido: “El empresario, los directores de las empresas y todos los que estamos en el sector debemos estar pensando en traer a gente y formarla”.

Futuro en Norteamérica

En relación a los proyectos que aborda, Ferri se está centrando en desarrollar máquinas cada vez más sofisticadas y con importantes avances de sensórica que permiten adaptarse a altas velocidades y compensar el movimiento de los barcos. Maquinillas o grúas que fabrica en sus instalaciones de Gondomar, que no son las únicas en las que la compañía está llevando a cabo trabajos en este momento.

Parte de los proyectos de la empresa. / ADRIÁN IRAGO

La empresa cuenta con un centro de trabajo en Ferrol, que ya está “potenciando” con el objetivo de asumir más carga, y está creando uno nuevo en Cádiz con el propósito de atender parte de los proyectos que se concentran en los astilleros del sur de España. Con alianzas con otras empresas, prevé a futuro poder dar el salto al mercado norteamericano, donde también quiere abrir centros de trabajo.

Por lo que respecta a su sede de Gondomar, asentada en polígono de industrial de A Pasaxe, Fernández espera que comiencen pronto y “definitivamente” los trabajos de inicio de la construcción que permitirá regularizar el parque empresarial, que a lo largo de seis décadas ha crecido al margen de la normativa urbanística.

