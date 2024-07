Optare Solutions prevé salir a bolsa en septiembre y dará el salto a los EE UU

El PTL de Vigo lleva años con la sexta marcha puesta. Más de un millón de metros cuadrados en los que convergen 125 empresas que generan 5.800 empleos y concentran 1.452 millones de ingresos; compañías en su mayoría con un marcado perfil industrial, muchas de ellas del ramo de la automoción, pero también potentes tecnológicas como Optare Solutions. Reina la calma en sus instalaciones, donde cualquier día corriente se pueden contar con los dedos de una mano los profesionales que trabajan in situ. Y eso que emplea a cerca de 150 personas. Hay muchas dinámicas de grupo dentro de la firma: de sus paredes cuelgan fotos en las que puede verse a parte de la plantilla practicando diferentes deportes, una sala habilitada para la convivencia del equipo y encuentros físicos esporádicos, más que necesarios, con los que se trata de hacer piña. En la entrada, decenas y decenas de pequeños muñecos LEGO con toda clase de personajes brillan sobre un fondo azul y bajo el nombre corporativo. Cada uno es de uno de los profesionales que trabaja telemáticamente y el objetivo es, de alguna manera, hacer compañía a los que ese día están en la oficina.

Optare Solutions es un avión que pronto despegará de Valladares, aunque no físicamente ya que su intención es permanecer en el lugar donde echó raíces en 2002. Nacida tras la liberalización de las telecomunicaciones en España, en sus inicios como empresa de consultoría digital y de desarrollo de software, prevé salir a bolsa (BME Growth) el próximo mes de septiembre, una vez se inscriba en el Registro Mercantil su transformación de Sociedad Limitada (SL) a Sociedad Anónima (SA) conforme ha publicado ya el Borme.

Así lo avanza en declaraciones a FARO su CEO, Luis Álvarez-Sestelo, asegurando que una vez se dé ese paso procederán a realizar una ampliación de capital por valor de dos millones de euros a dos tiempos. La primera ya se ha solicitado y en ella entran 90 trabajadores de su plantilla, que invertirán 350.000 euros para hacerse con parte de los más de tres millones de acciones de la compañía. La parte restante irá a parar al centenar de inversores privados que prevén que también participen en la empresa, que tendrá un valor de salida de 22 millones de euros con un premoney de 20 millones y un precio medio por acción que rondará los 6,25 euros.

“Para nosotros la salida a bolsa no es un fin, es un medio”, remarca el director ejecutivo y socio fundador, que apunta que la decisión se tomó en diciembre de 2023 después “continuas ofertas de compra” de la compañía por parte de socios industriales y fondos de inversión. Las necesidades de expandirse tras llevar a cabo proyectos internacionales en 25 países también inclinaron la balanza en favor de apostar por entrar en el mercado alternativo bursátil (de hecho, será la primera viguesa en cotizar en el mismo). La idea es duplicar e incluso triplicar su tamaño en 2027, creciendo a un ritmo del 15% y logrando un Ebitda de seis millones de euros (fueron 1,8 millones en 2023 e ingresos por 10,4 millones), además de dar el salto al mercado estadounidense.

La hoja de ruta de la compañía pasa por convertirse en una firma especializada en “habilitar a cualquier empresa que quiera ofrecer servicios digitales”. Ya está trabajando en otros sectores no vinculados a las telecomunicaciones como la automoción (participa en dos proyectos del Perte VEC a nivel nacional, liderados por Stellantis y Renault) y también aborda otros en campos tan punteros como los drones. “Nuestro movimiento es cero especulativo, no hay ningún tipo de cash out por parte de los socios”, subraya Álvarez-Sestelo, afirmando que han bloqueado la venta de sus acciones durante el primer año. “Queríamos haber tocado ya la campana”, añade, y el camino que falta por recorrer hasta lograrlo solo se resume en “trámites burocráticos”.

“Optare Solutions ha estado muchos años surfeando las olas que han ido viniendo. Ahora queremos formar parte de esas olas”.

EL CRECIMIENTO De Sociedad Limitada a Sociedad Anónima La firma solo está pendiente de la inscripción del cambio de SL a SA en el Registro Mercantil. Tras ello hará una ampliación de capital a dos tiempos. Participan cerca de 90 trabajadores La primera ya se ha solicitado y en ella participarán 90 trabajadores. Cuentan con un descuento con el objetivo de fidelizarles y retener talento. Apoyo a Stellantis y Renault en el Perte La empresa ya trabaja en otros sectores no vinculados a las “telecos” como el auto, con dos proyectos del Perte VEC junto a Stellantis y Renault.

Suscríbete para seguir leyendo