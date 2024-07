El textil gallego se conjura para innovar y ser “un polo mundial de formación”

Creado en 1988, el Clúster Textil Moda de Galicia (Cointega) integra decenas de empresas de uno de los sectores referenciales de las economía gallega. Su cara visible a lo largo de las últimas décadas ha sido José Antonio Conde, cofundador del clúster y dueño de la empresa de moda Alba Conde, que ahora ha decidido dejar paso a una nueva etapa para esta organización empresarial con la llegada de una nueva presidencia. El empresario y exconselleiro Javier Guerra ha sido el elegido para dar un nuevo rumbo a Cointega y ayer mismo tomó posesión de su cargo en la asamblea general celebrada en Santiago de Compostela, que sirvió también para renovar los cargos directivos de la entidad.

En su discurso durante la clausura institucional de la asamblea, Guerra insistió en la importancia de la colaboración entre los socios del clúster para poder responder de manera óptima a las eventualidades de un sector que “cambia constantemente” y les obliga a “adelantarse a las tendencias”. Esta transferencia de conocimiento, recalcó, es necesaria para fortalecer a una industria textil cuyas debilidades –apuntó– son tapadas muchas veces por las gigantescas cifras de negocio de Inditex, firma líder a nivel mundial en el sector, y que “desenfoca” la realidad gallega, donde el 95% de las empresas son pymes.

Además de la renovación de los cuadros directivos, la asamblea dio luz verde al plan estratégico del clúster para el período 2024-2027, pensado para reforzar la competitividad de las empresas textiles gallegas. Pese a estar elaborado sobre varios ejes de actuación, Guerra quiso resaltar la importancia de la innovación para asegurar el futuro del sector. “Si no hacemos nada, desapareceremos”, auguró, por lo que defendió la importancia de esta hoja de ruta -con un presupuesto de 16 millones de euros- para alcanzar los objetivos fijados.

El plan de Cointega trabaja, mediante el desarrollo de 18 proyectos específicos diferentes, sobre la sostenibilidad y la proyección internacional de un sector que el pasado año facturó 8.430 millones de euros y que representa el 13,3% del PIB de Galicia, comunidad en la que da empleo a unas 19.600 personas en 490 empresas diferentes.

“Debemos ser capaces de generar vocaciones empresariales, el sector de la moda tiene que ser atractivo para las personas emprendedoras”, manifestó Guerra, antes de poner el foco también en la importancia de la educación para poder conseguir que Galicia “sea un polo de formación de la industria textil a nivel mundial”. “Presidente, ¿por qué no intentamos crear un Silicon Valley de la moda y del textil en Galicia? Aquí tenemos al Apple del sector”, trasladó Guerra al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presente en la toma de posesión. En esta empresa, juzgó clave contar con el apoyo de las autoridades, por lo que instó a los representantes de las instituciones presentes –locales, autonómicas y estatales– a dar su respaldo a los propósitos del clúster.

Entre las medidas concretas propuestas por Cointega están la creación de una aceleradora de proyectos, el desarrollo de un sello de moda sostenible, la implantación de un programa de transformación digital, la elaboración de un mapa de capacidades o la puesta en marcha de un centro compartido de servicios. Todo ello, en paralelo con otras actuaciones en pro de una mayor eficiencia logística o la incorporación de nuevos materiales.

El acto de clausura de la asamblea sirvió también para que Guerra y Rueda, exhibiesen su complicidad tras compartir gabinete en el primer Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo, en el que el ahora responsable del clúster portó la cartera de Economía e Industria. “Conozco al nuevo presidente, fue compañero mío en épocas muy difíciles, vi cómo proponía cosas que parecían imposibles, pero siguen vigentes y dando resultados”, afirmó el mandatario autonómico sobre el nuevo dirigente de Cointega. “Me apetece volver a trabajar con Javier Guerra, llegó a decir Rueda, que, entre risas, luego bromeó: “El problema es que él se sabe nuestros trucos y yo no me sé los suyos”. Prometió su apoyo al desarrollo del sector y enfatizó que es necesario, en alusión velada al proyecto para la fabricación de fibras textiles que Altri proyecta en Palas de Rei (Lugo), “no dejar pasar oportunidades”. A este respecto, apostilló que harán “todo lo posible” para “poder aprovecharlas y no tener que arrepentirnos después”, siempre con arreglo a la normativa vigente en materia ambiental.

Las grandes firmas de moda entran en la junta directiva

Una de las claves de esta nueva etapa para Cointega está en la renovación de los miembros de la junta directiva. Muchos nombres nuevos procedentes de las grandes firmas de la moda made in Galicia. Junto a Javier Guerra estarán como vicepresidentes José Antonio Mojón (Alba Conde) y Carlos López Loureiro (Creaciones Foque). Alberto Rocha sigue como secretario general. El resto de los segundos espadas de la patronal textil gallega son Dora Casal (Roberto Verino); Florentino Cacheda (Florentino); José María Álvarez Gallego y Cristina Millarengo Barro (Inditex); Alejandro Marques De Magallanes (Partenón); José Bahamonde Fernández (Texvigo); Álvaro Rodríguez Toubes (Paz Rodríguez); Diego Piñeiro (Selmark); José Antonio Chacón Pazos (El Pulpo); Joaquín Diéguez Garza (Diéguez); Manuel Escourido Calvo (Universidade de A Coruña); y Antonio García Lorenzo (Universidade de Vigo).