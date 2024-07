El coche nuevo crece el doble que el usado en ventas tras el fin de la crisis de stocks

Los pasados 2021 y 2022 no fueron los mejores años para comprar un coche nuevo. La pandemia del coronavirus y la guerra de Ucrania echaron el freno al mercado de todas las maneras posibles y los concesionarios no tardaron en notar el apretón del cinturón. Ya no fue solamente que se encareciese el importe a pagar por los vehículos disponibles, alejándolos cada vez más de las posibilidades y expectativas de sus potenciales clientes. A ello se sumó que a raíz de la inflación se comenzaron a disparar los tipos y con ello la financiación para hacerse con cualquier clase de automóvil. Al pronunciado subidón de precios, algo con lo que ya es complicado lidiar de por sí, se añadió la crisis logística que afectó a la propia industria, lastrada por la ausencia de componentes clave como los microchips. El problema de suministros derivó en que aquellas personas que sí estaban dispuestas a adquirir un coche nuevo tenían que realizar una larguísima cola para poder llegar a conducirlo.

Más bien una caravana: entre seis y 12 meses podían demorarse los turismos a estrenar desde la materialización de su encargo hasta que su propietario lo tocaba por primera vez físicamente. Afortunadamente es agua pasada, al menos en lo que va de 2024. Pablo Ogando, jefe de ventas de Rodosa (concesionario oficial de Renault y Dacia en Vigo), explica que “la situación está ya regularizada”. Prácticamente desde el tercer cuatrimestre de 2023, momento en el que los stocks de piezas se estabilizaron. “Ahora ya hay entrega inmediata”, dice en declaraciones a FARO. “Estamos a niveles de antes de 2020”.

Es una afirmación que respaldan los últimos datos publicados por las patronales españolas del auto, relativos al primer semestre. Anfac, Faconauto y Ganvam constatan un importante aumento en las ventas de coches nuevos en Galicia, que entre enero y junio se han incrementado un 10,7% hasta alcanzar las 13.661 unidades (en comparación a las 12.338 del mismo periodo del ejercicio anterior). Su crecimiento multiplica por más de dos al que han experimentado los modelos usados, cuyas matriculaciones han ascendido un 4,1%. Pese a todo, los segunda mano son cuatro veces más (56.446), y en su conjunto han superado la barrera de los 70.000 (exactamente 70.127).

“Va a ser un año mejor ligado a la disponibilidad de stocks”, remarca Ogando. Las cifras desde luego son positivas e invitan al optimismo. Dentro del mercado a estrenar destaca que la mitad de los turismos vendidos (7.703) emplean motores que utilizan fuentes renovables, parcialmente o en su totalidad. El grueso de este amplio grupo corresponde a los vehículos híbridos (5.507, un 25,5% más) y les siguen los que funcionan con gas (que se alzan con el segundo puesto con 760, un 31,9% más) y posteriormente los híbridos enchufables (725, un 9% más) y los eléctricos (a la cola con 711, un 25,8% más).

Del diésel al eléctrico

En contraposición a la explosión de los nuevos coches verdes se sitúan los que corren con gasolina o gasóleo. Este último carburante es el que más está notando el impacto de la transición energética, en el caso de Galicia con una caída global de las matriculaciones que atañe a las cuatro provincias pero se siente con especial fuerza en el Corredor Atlántico: A Coruña (505, un 28,5% menos), Pontevedra (479, un 23,5% menos), Ourense (166, un 17,4% menos) y Lugo (con 267, un 11,6% menos). Con todo, el sector se muestra crítico y hace hincapié en que es fundamental acelerar el cambio e impulsar aún más los eléctricos, a través de apoyos y tejiendo una red de recarga capaz de satisfacer las necesidades de los conductores.

El mercado “podría ir mucho mejor si consiguiésemos activar la venta de vehículos electrificados”, expone por un lado Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, evidenciando la importancia de “ser ambiciosos en el apoyo al vehículo electrificado en el corto y en el largo plazo a través de ayudas directas o a través de incentivos fiscales”. “Es bienvenida la prórroga del MOVES hasta final de año para no paralizar las ventas de este tipo de vehículos”, apunta Félix García, director de comunicación de Anfac, que contrapone su avance con el de los híbridos: “Siguen su senda alcista, lo que indica que los ciudadanos y empresas quieren comprar, cada vez, vehículos más sostenibles”. “Si realmente queremos transformar la movilidad española, consolidar la demanda a largo plazo y alcanzar los objetivos de descarbonización, la Administración debe acompañar, poner en marcha ayudas directas y acometer una reforma fiscal integral que impulse de verdad la renovación del parque”, sentencia Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam.

Aun así la realidad es la que es y para la inmensa mayoría de los hogares gallegos estos modelos serán inaccesibles. No en vano, ocho de cada 10 matriculaciones entre enero y junio fueron turismos usados en Galicia. Conforme señala José Antonio Santodomingo, jefe de ventas de Autos Rivada (referente a nivel autonómico en la venta de coches de segunda mano), “la gente los percibe como un valor seguro, que permite hacer un desembolso menor y acceder a una calidad aceptable”. Pero priorizan: no más antiguos del 2000, menos de 100.000 kilómetros y consumos y mantenimientos baratos.

Suscríbete para seguir leyendo