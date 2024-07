Los países sancionados por pesca ilegal ya copan el 30% en ventas al mercado gallego

El comercio mundial de productos de la pesca sufrió un fuerte retroceso el año pasado, como exhiben las cifras facilitadas por la base de datos Comtrade, de Naciones Unidas. A excepción de Noruega –no hay registros todavía de Ecuador ni de Vietnam–, todas las industrias rebajaron su volumen de exportaciones, atrapadas en una confluencia de factores que incluyen la caída de la demanda, el incremento de los precios en origen, costes financieros, las trabas logísticas o malas campañas en algunas pesquerías. A saber: si en 2022 las exportaciones globales de los países top 10 rebasaron los 74.000 millones de dólares (68.180 millones de euros, al tipo de cambio actual), el ejercicio pasado se quedaron en los 67.275 millones de dólares. Pese a este escenario intrincado, en lo que no hay freno es en la entrada masiva en Galicia de materia prima procedente de países sancionados por pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (denominada IUU, illegal, unreported and unregulated). Acarició las 70.000 toneladas solo en el periodo enero-abril de este año, a un coste –máximo histórico– de 300 millones de euros. Una inundación del mercado que contrasta con las restrictivas y acumulativas medidas impuestas por Bruselas para con la flota de pabellón comunitario.

Esta selección incluye a todos los países amonestados por la Comisión Europea, ya sea con tarjeta roja o tarjeta amarilla, por su laxitud a la hora de enfrentar la pesca ilegal, o su permisividad hacia ella. También a China, pese a que Bruselas ha rechazado aplicar apercibimiento alguno contra su flota –sí lo ha hecho el Tesoro norteamericano, por ejemplo–, cuyas prácticas contrarias a la sostenibilidad o los derechos humanos a bordo han sido probados por entidades como The Environmental Foundation, el Europarlamento, la Universidad de Yale, la US Navy o el mencionado Tesoro de EE UU. Con la retirada de la tarjeta amarilla a Kiribati y el señalamiento a Senegal, son casi 25 los Estados apercibidos por las autoridades europeas por pesca ilegal, entre ellos Vietnam, Tailandia, Ecuador, Panamá, Corea del Sur o Camerún. En el caso de la industria gallega, el grueso de las compras se materializan con proveedores de China –138 millones de euros en este periodo de cuatro meses, a cambio de 30.711 toneladas– y Ecuador –19.000 toneladas por importe de casi 92 millones de euros–. A continuación, pero a mucha distancia, se sitúa Papúa Nueva Guinea: 3.560 toneladas de mercancía y 17 millones de euros en facturas.

Más cuota

En volumen de toneladas importadas por esta selección de 25 países (los 24 enumerados desde Bruselas y China), el récord se alcanzó en el año pandémico (81.200 toneladas), aunque las 70.000 toneladas de este 2024 marcan el segundo mayor registro de la serie disponible. Pero es que el conjunto de importaciones decayó y la presencia de materia prima procedente de países sancionados sigue yendo a más en proporción. En total, equivale ya al 30% del total de las compras de pescado y conservas de pescado realizadas por Galicia, casi ocho puntos más que la cuota (22,5%) que anotaban en el primer cuatrimestre de 2022.

Se da la circunstancia de que esta misma semana los abogados de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento defendieron en Luxemburgo el veto impuesto a la pesca de fondo para 16.500 kilómetros cuadrados de aguas comunitarias, pese –como desveló FARO en septiembre de 2022– a la ausencia de datos científicos, de informe de impacto socioeconómico, del desconocimiento sobre la huella del palangre y los errores de batimetría de las zonas delimitadas. En el último mes, en paralelo, Prefectura Naval Argentina detectó la presencia de 68 buques contiguos a sus aguas jurisdiccionales, que son los que se cuelan dentro de las 200 millas para faenar calamar (principalmente) o cualquier especie demersal (de superficie); 55 eran de China, otros 14 de Corea del Sur.

Las claves La prevalencia va en aumento La mercancía procedente de estos países era el 22,5% del total entre enero y abril de 2023; ha medrado en siete puntos y medio en el último año. Países con tarjeta y el caso de China Bruselas tiene a 24 países apercibidos por pesca no reglamentada o ilegal. Nunca se ha planteado incluir a China pese a que sus prácticas irregulares están probadas.

