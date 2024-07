La nueva ayuda a la que vas a poder acceder si has trabajado menos de un año

Si has estado trabajando durante menos de un año, es posible que tengas acceso a una nueva prestación por desempleo. Así lo ha anunciado en Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en sus redes sociales, donde ha compartido los requisitos básicos para poder beneficiarte de ella. Y mucho ojo con los plazos, porque debes presentar la solicitud en 15 días hábiles, que comienzan a contar desde el día siguiente a la situación legal de desempleo.

Los requisitos fundamentales para poder beneficiarte de la ayuda son sencillos. En primer lugar, tienes que estar desempleado en el momento de la solicitud, así como dado de alta como demandante de empleo y mantener esta situación durante todo el periodo de recepción de la ayuda.

Además, tienes que haber cotizado por desempleo al menos 3 meses, si tienes responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no las tienes, y no llegar a 360 días. Por último, no puedes recibir rentas de cualquier tipo superiores al 75% del salario mínimo interprofesional.

Duración y cuantía

La duración de la ayuda dependerá de los meses cotizados y de las responsabilidades familiares del beneficiario. En caso de tener responsabilidades familiares, el subsidio durará 3, 4 o 5 meses, si has cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente. En cuanto al mismo supuesto, pero en el caso de haber cotizado 6 o más meses, el subsidio durará 21 meses.

Si no tienes responsabilidades familiares, el subsidio durará 6 meses si has cotizado 6 meses o más.

Debes solicitarla en los 15 primeros días tras estar desempleado

En cuanto a la cuantía, la ayuda por desempleo será igual al 80% del indicador público de renda efectos múltiples (IPREM) En el caso de que tu trabajo fuese a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas en el último contrato.

El pago del subsidio se realizará por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo.

Dónde se solicita

La solicitud puede presentarse a través de la sede electrónica del SEPE; en la oficina de prestaciones; en cualquier oficina de registro público o por correo administrativo.

Una vez presentada la petición, el Servicio Estatal de Empleo Público debe dictar resolución en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha de la solicitud.