El Ingreso Mínimo Vital llega a 19 nuevas personas al día en Galicia

La escalada inflacionista no ha dado tregua a los hogares gallegos a lo largo de estos tres últimos años. Ya no hablamos solo de la pérdida de poder adquisitivo del grueso de la población –con alzas salariales por debajo del incremento medio de los precios en 2021 (+2% vs. 3,5%), 2022 (+4,73% vs. +9%) y 2023 (+3,57% vs. +3,6%)–, sino también de su impacto entre los colectivos más vulnerables –aquellos que ni siquiera tienen una nómina corriente para llegar a fin de mes–. Por cualesquiera que sean sus condiciones –situaciones en su mayoría de extrema exclusión social–, lo cierto es que a raíz de la coyuntura económica actual no deja de crecer el número de personas a las que llega el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Galicia. La comunidad contabiliza cada día 19 nuevos perceptores, que se han elevado un 14% entre enero y junio –son 3.533 más– y ya superan los 28.500.

“Estamos detectando un aumento de las situaciones de pobreza y exclusión social, severa y relativa”, manifiesta Xosé Cuns, director de EAPN Galicia-Rede Europea contra a Pobreza e a Exclusión Social, en declaraciones a FARO. Lo achaca a la evolución de estos datos, en consonancia con la presión que está ejerciendo el alza del coste de la vida en aquellos entornos donde más complicado resulta cuadrar las cuentas para afrontar el reto que, en muchos casos, supone vivir. “Subida de los alimentos, de la vivienda, de los combustibles...”, enumera en un amplio abanico de ejemplos. Demasiados frentes a los que hacer frente para cada vez más gente.

En el caso del IMV, el número de perceptores que lo cobran en Galicia difiere por géneros. Hay más mujeres que hombres –son 20.232, siete de cada 10– y además se han elevado más este año –un 15,11% en comparación al 11,76% de los varones–. Por hogar, la mayor parte de los beneficiarios son perceptores que viven solos –7.719–, seguidos de aquellos hogares de dos adultos y dos menores –4.121–, los de dos adultos y un menor –3.907– y los de un adulto y un menor –un total de 3.826–. Si bien todos estos grupos se han incrementado desde comienzos de año, se ha reducido de 502 a 478,7 euros la cuantía media mensual por hogar. El importe bruto de las nóminas ligadas al Ingreso Mínimo Vital, por su parte, ha ascendido casi un 10% y se aproxima a los 15,7 millones de euros.

Conforme indica Cuns, pese a que la medida llega cada vez a más personas sigue habiendo “problemas burocráticos y falta de conocimiento por parte de la población”. Afirma que es “urgente” que cuanto antes se transfieran sus competencias desde el Gobierno a la Xunta, con el objetivo de facilitar su acceso, y que a la vez el Ejecutivo autonómico “debe complementar este apoyo con otras acciones”. Aunque todavía “no cubre para nada a toda la población gallega que se encuentra en situación de vulnerabilidad”, reconoce que “ha logrado una tasa de cobertura que nunca se había dado en la comunidad”. “El dato que tenemos de mayor número de perceptores de la Renta de inclusión social de Galicia (Risga) es de 10.761 en 2016”, comenta. Esta última ayuda no se puede cobrar a la vez, algo que piden que cambie para que pueda usarse como complemento, pero en lo que va de 2024 también se ha expandido a más perceptores. Un 4,4% más entre enero y junio hasta los 5.433 o, lo que es lo mismo, 231 más, según datos facilitados a este periódico por la Consellería de Política Social.

“Queda bastante trabajo por hacer”, dice el director de EAPN Galicia-Rede Europea contra a Pobreza e a Exclusión Social, y con él concuerdan los sindicatos. Maica Bouza –de CC OO– apunta que “nunca se hizo una campaña de información institucional para explicar esta medida de protección y cómo puede llegar a la gente”, mientras que Paco Sío –de CIG– recuerda que “tiene que haber una renta de reinserción laboral para incentivar el mercado de trabajo”, y Ernesto Fontanes –de UGT– achaca parte de la subida a trabajadores a jornada parcial que aprovechan el IMV.

Un “alivio” al Banco de Alimentos

La cantidad de perceptores del IMV que hay en Galicia también varía en función de la provincia. La de Pontevedra encabeza la comunidad en cuanto al aumento de beneficiados por esta ayuda –se han elevado en más de un 17% entre enero y junio hasta los 8.943– aunque es A Coruña que más posee –12.282–.

Sobre si la mayor cantidad de perceptores se está notando en las entidades sin ánimo de lucro que prestan apoyo social se pronuncia Iván Martínez, presidente de la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo. Espera que el hecho de que haya más personas que reciben el IMV contribuya a aligerar la sobrecarga en estos espacios, pero de momento “no nos ha llegado una modificación en los censos”, asegura.

Sería de gran ayuda teniendo en cuenta que la entidad atraviesa un momento complicado, ya que ha perdido cerca de 500.000 kilos –el 25% de los dos millones que venía repartiendo hasta el año pasado– como consecuencia de que la Unión Europea modificase el sistema de ayudas que concede a los más vulnerables.

Desde que comenzó el año, los comestibles que llevan la rúbrica de los Veintisiete han dejado de darse en especie: se ha implantado el uso de tarjetas monedero para que los beneficiarios adquieran directamente lo que necesitan en puntos de venta –supermercados o hipermercados–, prescindiendo así de intermediarios para que sus productos lleguen sin puentes a los usuarios.

