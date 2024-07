La "estampida" de los dueños de la auxiliar del naval Soling irá a la Audiencia Nacional

Soling Instalaciones era una de las principales referencias en la industria naval española en sistemas de electricidad a bordo. Su huella está en construcciones de elevada complejidad como el crucero a vela Sea Cloud Spirit (Metalships & Docks) o el sísmico Polar Duchess (Factorías Vulcano). El buen hacer de sus empleados tendría que haber quedado patente también en el oceanográfico Þórunn Þórðardóttir (Armón Vigo) o el arrastrero que ensambla Murueta para Royal Greenland, similar a las unidades Nataarnaq o Tuugaalik, y en fase de armamento. Pero Soling experimentó una muerte súbita el pasado mes de enero, cuando sus propietarios –Luis Mingo Reiz (expresidente de Sogama) y Luis Mingo Martín (hijo del anterior)– desaparecieron del mapa tras haber vendido supuestamente la compañía a un desconocido y exótico empresario de nombre Yakov José Villasmil.

No sin antes, como desveló FARO, recorrer varios astilleros para cobrar trabajos por adelantado y, como han denunciado desde la plantilla, dejar a cero las cuentas bancarias. Una “estampida nunca vista” en esta industria, de acuerdo a la dirección de una de las principales atarazanas del mercado, que dejó sin empleo a cerca de 70 personas. El misterio del caso Soling atisba presumiblemente ahora su final gracias al sindicato vasco Eusko Langileen Alkartasuna (ELA), que presentó una denuncia contra las maniobras en esta auxiliar y un expediente de regulación de empleo (ERE) ejecutado sin cumplir los requisitos legales. Habrá juicio y en la Audiencia Nacional: las partes están citadas para el 24 de septiembre.

El “desastre”

“Esto ha sido desastroso, un abandono empresarial de libro”, apuntan desde la central sindical de Euskadi, donde la compañía operaba con la filial Soling Ingeniería e Instalaciones Bilbao. La demanda formulada contra el ERE y por la espantada de los empresarios incluye a la propia matriz, Soling, la subsidiaria vasca y también Taubenblau, que es la mercantil de Mingo Reiz. Esta última era asimismo la única accionista de la auxiliar del naval; sus únicos ingresos (96.000 euros en 2022 y 144.000 euros en 2021, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil) provenían de Soling Instalaciones. Por esto esta acción judicial incluye a los Mingo, pese a que ambos aseguraron a este periódico que habían vendido la compañía el 8 de enero. Hasta tres astilleros de Galicia, Asturias y Euskadi, así como dos proveedoras, aseguran que Mingo Reiz y Mingo Martín pasaron por sus instalaciones a finales de ese mismo mes de enero para cobrar trabajos. Se les pagaron, dinero que nunca entró en las cuentas de Soling. El reguero de deudas asciende a unos 2,5 millones de euros.

Luis Mingo Reiz, Luis Mingo Martín y Yakov Villasmil / FDV

La legislación vigente determina que son tres las reuniones que han de mantenerse al menos tres reuniones entre la empresa y la representación social en una negociación. Aquí solo se celebró una, con un bufete de Barcelona –Beta Legal– como interlocutor. “Pusieron fin al periodo de consultas por burofax el 23 de abril, contra la ley, en el fondo y en las formas”, censuran desde ELA. Tampoco se le remitió al sindicato toda la información preceptiva. “Hemos visto una despatrimonialización de la compañía y quisimos evitar un abandono empresarial de tal calibre. No podíamos no hacer nada”, rematan. Casi la totalidad de los empleados afectados –en febrero fueron enviados a casa con “vacaciones retribuidas” que no han cobrado– tuvieron que esperar a recibir un burofax con sus despidos para poder recolocarse en otras empresas del naval.

¿Una furgoneta de 305.000 euros? De acuerdo a la documentación remitida por el bufete catalán Beta Legal, en representación de Soling, a los trabajadores, una furgoneta valorada en unos 7.000 euros fue transferida por 305.000. Al menos, sobre el papel. Porque los estados contables reflejan distintas maniobras “raras”, como denuncian desde el sindicato ELA. “Consta como ingreso de venta de inmovilizado” una partida superior a los 300.000 euros, cuando “solo se refleja la salida de un vehículo” tasado en esos 7.000 euros. ¿Otra? Una ampliación de capital no dineraria y valorada en medio millón de euros, con la aportación de un terreno sin identificar y del que no consta ninguna tasación formal. “Había dinero en las cuentas para pagar tres meses de nóminas y las cuotas de la Seguridad Social”, abunda un extrabajador también de Euskadi, en referencia a los días previos a la estampida de los Mingo y a la llegada a la compañía de Yakov J. Villasmil, que se identifica a sí mismo como un empresario de éxito del sector inmobiliario de Miami. “Después retiraron el acceso a las cuentas y, de repente, ya no hay dinero”.

