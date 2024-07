Los trabajadores con vacaciones en julio cobrarán menos: esta es la sorpresa que les espera en su nómina

Las vacaciones de verano son el momento más esperado del año para muchos trabajadores, pues son las que de verdad les permiten disfrutar de un período de descanso sin dejar de recibir su salario. Y en la mejor época del año.

Sin embargo, a menudo son muchos los empleados que recién entran al mercado laboral que se preguntan si se cobra lo mismo en vacaciones y si hay algún factor que influya en la nómina. Y así es.

No obstante, según el Estatuto de los Trabajadores, el salario de las vacaciones debe ser el equivalente al salario habitual del trabajador, aunque hay ciertos aspectos que difieren en la práctica.

Los factores que alteran tu salario cuando estás de vacaciones

Como decimos, si bien el Estatuto de los Trabajadores recoge que debemos recibir la misma retribución que si estuviésemos trabajando, esto no es del todo así.

Dependiendo del convenio colectivo aplicable en cada caso, durante las vacaciones existen algunos pluses que pueden no ser abonados. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con aquellos relacionados con las condiciones específicas del trabajo. Estas son:

Dietas . Pagos adicionales para cubrir los gastos de alimentación y alojamiento cuando el trabajador debe desplazarse por motivos laborales . Dado que durante las vacaciones el trabajador no está desplazado, este plus generalmente no se incluye en la nómina vacacional.

Pagos adicionales para cubrir los . Dado que durante las vacaciones el trabajador no está desplazado, este plus generalmente no se incluye en la nómina vacacional. Pluses por desplazamiento. Son compensaciones por los costos de transporte en los que incurre el trabajador al desplazarse para cumplir con sus funciones laborales. Al estar de vacaciones, estos gastos no se producen, por lo que el plus no se paga.

La exclusión de estos pluses puede hacer que el salario durante las vacaciones sea menor que el salario habitual del trabajador. Es importante revisar el convenio colectivo específico de cada sector o empresa para entender qué complementos se incluyen o se excluyen durante el período vacacional.

Así lo explica el abogado laboralista Juanma Lorente en su cuenta de Tiktok, donde añade que “el plus de transporte es un ejemplo ya que se calcula multiplicando una cantidad diaria por los días que efectivamente vas a trabajar sin embargo en vacaciones no vas ningún día así que este plus no se paga”. En este sentido, explica que esto puede darse con otros pluses que se abonan si efectivamente vas a trabajar.