El trago amargo en el futuro de la cerveza

España es una potencia mundial de la cerveza. La producción alcanzó los 41,5 millones de hectolitros en 2023 tras un alza anual del 0,78% y de casi el 5% respecto a los niveles prepandemia. En la UE solo Alemania supera estos volúmenes. Mahou San Miguel se mantiene en cabeza con 13,19 millones de hectolitros. A continuación se sitúa el Grupo Damm, con 10,84 millones; Heineken España, que sacó 10,21 millones; e Hijos de Rivera, con 5,04 millones. La corporación abanderada por Estrella Galicia no para de ganar terreno en el mercado cervecero español y, de hecho, es de largo la que más elevó su producción en comparación con 2019: 45,2%. El incremento en Mahou San Miguel fue del 3,6%; el 2,4% en Damm; y Heineken España la redujo un 2,7%. “La veo el doble que ahora; la veo infinitamente más diversificada en cuanto a productos, que no pese tanto la cerveza; y la veo, sobre todo, intensamente diversificada en cuanto a mercados, que el peso de las ventas en España sea menor. No digo que no sigamos creciendo, pero a otro ritmo. Tenemos muchos proyectos internacionales, tenemos una marca que tiene un prestigio internacional... La veo con más facturación: el doble de facturación”, respondía Ignacio Rivera, el presidente de Hijos de Rivera, en una entrevista con los periódicos de Prensa Ibérica en Galicia acerca de cómo veía a seis años vista el negocio tras alcanzar una facturación de 829 millones y los 100 millones de beneficios en 2023.