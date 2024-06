Vuelven las protestas de las dependientas de Inditex: huelga en A Coruña y concentración en Vigo

Trabajadoras de las tiendas de Inditex en la provincia de A Coruña han secundado este jueves, coincidiendo con el inicio de las rebajas, una jornada de huelga para demandar a la empresa que "retome" una mesa de negociación provincial de cara a abordar sus condiciones laborales y salariales. Compañeras de Pontevedra han respaldado la acción de protesta con una concentración en Vigo.

De "seguimiento muy bueno" han calificado desde la CIG —sindicato convocante— la jornada de este jueves frente a fuentes de la compañía consultadas por Europa Press que lo han considerado "desigual".

"Hay tiendas cerradas y en otras se hace lo mínimo", han dicho desde la CIG. Por su parte, fuentes próximas a la compañía han remarcado que es un solo sindicato el convocante de la huelga. "No están ni UGT, ni CCOO", han dicho para asegurar que las reivindicaciones que plantea la central nacionalista "son cuestiones que afectan a todas las tiendas España y que ya se están negociando".

Todo ello en una jornada con protestas en distintos puntos de la provincia coruñesa convocadas por la CIG, pero también en la de Pontevedra. Lo hicieron para rechazar una negociación estatal y para pedir que esta sea en cada una de las provincias gallegas. El personal pontevedrés se sumó a las movilizaciones con una concentración en Vigo, en la calle Príncipe.

"Ni en Albacete, ni en Madrid, negociación aquí", "Aquí están, aquí se ven, las dependientas de Inditex" han sido algunos de los lemas coreados en uno de los piquetes informativos en la zona de la plaza de Lugo en A Coruña, con presencia de unas 200 personas. Lucía Domínguez, trabajadora de Stradivarius y miembro del comité de empresa, ha asegurado que hay condiciones laborales que tiene "el resto del personal, pero no las dependientas".

"Desidia"

"A finales de diciembre, la empresa firmó un acuerdo para retomar la negociación provincial de esas condiciones pendientes desde hace un año y lo que nos encontramos es la desidia total de no querer cumplir el acuerdo y trasladar la negociación a nivel estatal", ha explicado.

"Eso se traduce en quitarnos la capacidad de decidir por nosotras, con el resto de compañeros con la misma categoría si negocian sus condiciones, nos vemos en un agravio comparativo y de avanzar en la equiparación de condiciones que tiene el resto de personal", ha apostillado en referencia a empleados de fábricas o de logística.

"En el resto del Estado, también hay movilizaciones para equipararse", ha precisado también tras concretar que en la provincia de A Coruña son unas mil trabajadoras las afectadas, aunque ha apuntado que la mayoría de la contratación es eventual.

Otras protestas

En Santiago de Compostela, ha habido piquetes informativos y actividad normal en unas tiendas, aunque con colas, pero con otras cerradas en las primeras horas de la mañana.

Carmiña Naveiro, presidenta del comité de Zara en la provincia de A Coruña, ha apuntado, coincidiendo, además, con una manifestación en la capital gallega ante los centros principales -- con pequeñas retenciones en el centro de Santiago -- que demandan cuestiones que han planteado "hace años".

"Reivindicamos antigüedad, pluses y una equiparación entre tiendas". "La mesa de negociación estatal no suple la provincial", ha sentenciado en un día en el que en Narón -- otra de las localidades donde estaba convocada la huelga -- no abrieron por la mañana ninguna de las tiendas y con concentración también.

Wonen'secret

Por otra parte, también en la cadena Women'secret personal de tiendas ha secundado una jornada de huelga en la provincia coruñesa para reclamar "más contrataciones, mejores salarios y menos discriminaciones entre cadenas". En la ciudad de A Coruña, hubo una protesta en la plaza de Lugo. Para el día 5 está convocada en Santiago de Compostela.

"El motivo por la explotación en las tiendas, poco personal que tienen cada una de las tiendas, no pueden hacer sus descansos entre jornadas o coger sus licencias retribuidas, las encargadas no cobran plus cuando sí lo cobran las encargadas de otras cadenas", ha explicado Silvia Alejandre, miembro del comité, al comparar la situación en Cortefiel.

"Dentro del grupo, somos las que peor estamos", ha dicho sobre demandas a la empresa "desde hace tiempo" y con denuncias en Inspección de Trabajo.