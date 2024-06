Trabajo y agentes sociales pactan contra el acoso LGTBI, sin tregua sobre la reducción de jornada

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmó este miércoles con patronal y sindicatos el acuerdo contra el acoso a las personas LGTBI en las empresas, que se convierte en el vigésimo pacto alcanzado en el diálogo social. Durante el acto de firma del acuerdo, la ministra valoró el consenso social “en unos momentos en los que es más importante que nunca el dialogo y los acuerdos” y ha agradecido “a tantas personas que a lo largo de los años habéis hecho lo más difícil que es caminar”. Díaz apuntó que la mayoría de las personas LGTBI ocultan su identidad en el trabajo por miedo a no ser contratadas, al acoso o a ser despedidas y ha puesto en valor un acuerdo que les aportará “libertad” y “derechos para hacer posible esta libertad”. El acuerdo recoge una serie de medidas planificadas para lograr la igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas, así como un protocolo ante situaciones de acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género.

Da un plazo de tres meses para negociar las medidas a las empresas de más de 50 trabajadores, que además deberán recoger en sus convenios colectivos cláusulas genéricas de igualdad de trato y no discriminación y para erradicar estereotipos. Asimismo, los convenios deberán incluir como sanciones “muy graves” los ataques a la libertad sexual de los trabajadores.

Este acuerdo entre Gobierno, CC OO, UGT y la patronal CEOE no se traslada, eso sí, a las negociaciones para la reducción de jornada. Los máximos dirigentes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, apuntaron que la postura de los empresarios les hace ser “poco optimista” sobre un acuerdo tripartito para llevar la jornada de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas, aunque han pedido no descartar dicho acuerdo. Aunque el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se encargó en un acto en Euskadi de apagar cualquier resquicio de esperanza. “Hemos hecho muchísimas propuestas”, respondió a las declaraciones de Díaz, que había apuntado que todavía había plazo para alcanzar un consenso. “Es más, yo no entiendo diálogo como un ultimátum. No lo entiendo, lo he dicho claramente. Tampoco entiendo que en ese ultimátum te dice que la postura del Ministerio es muy nítida. Pero si es muy nítida y hay un ultimátum, me vais a perdonar, pero estoy en mi tierra, soy vasco, yo eso no lo entiendo”, remató.