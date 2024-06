Garamendi: "Las pequeñas empresas no podrán aguantar el tirón de la reducción de jornada"

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha reiterado este jueves su rotundo rechazo a la reducción por ley de la jornada laboral a 37,5 horas -como plantea el Ministerio de Trabajo- argumentando que las empresas pequeñas, que son la mayoría en el país, "no van a ser capaces de aguantar este tirón".

"Me siento responsable de la defensa de las empresas más pequeñas. Los más débiles son los que más van a sufrir este planteamiento". Así se ha expresado el presidente de la CEOE durante su intervención en la segunda jornada del I Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica, en Valencia. En un diálogo con el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, Garamendi ha reprochado al Ministerio de Trabajo el "ultimátum" que ha lanzado a la patronal en el sentido de que si el próximo lunes no presentan una propuesta para la reducción de jornada, el Gobierno seguirá adelante con su propósito. "Es como si vas a jugar un partido y te dicen que vas a perder 5-0, que el árbitro es del equipo contrario y que te lo vas a pasar muy bien. Y si no, es que no sabes negociar", ha argumentado Garamendi para descalificar el rumbo de las negociaciones con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Un monólogo social"

El presidente de la patronal ha echado de menos que en la misma negociación sobre la jornada laboral no se haya hablado de absentismo laboral y de cómo agilizar las pruebas diagnósticas para acortar las bajas médicas, por ejemplo. "No se quiere hablar de esto", ha lamentado. Además, ha recordado que en la negociación colectiva entre patronal y sindicatos la jornada media pactada en convenio es de 34,5 euros, por debajo del límite legal que quiere fijar el Ministerio de Trabajo. La diferencia -ha dicho- es que esta menor jornada es fruto de la negociación colectiva entre las patronales y los trabajadores y no, de una imposición legal uniforme para todas las empresas.

Garamendi ha reconocido que el Gobierno está "legitimado" para sacar adelante su reforma legal si así lo considera oportuno. "Lo que digo es que eso no es diálogo, sino monólogo social", ha dicho, y ha hecho notar las dificultades con las que se puede encontrar un proyecto de ley de reducción de la jornada laboral para encontrar los apoyos necesario en el Parlamento. En tono distendido, ha manifestado que "en cuestiones como estas se echa de menos a la anterior vicepresidenta económica, Nadia Calviño", que, precisamente, había participado unas horas antes en el Foro Mediterráneo. Con esta referencia a Calviño, Garamendi estaba evocando así las frecuentes diferencias de criterio entre la entonces vicepresidenta primera y ministra de Economía con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el marco del diálogo social.

"La economía va bien"

Ampliando el foco, Garamendi ha expresado que la economía "ni va como un cohete, ni va fatal", antes de añadir: "Creo que las cosas van bien, pero hay que poner un mayor acento en la industria".

El presidente de la patronal ha subrayado la importancia de las grandes infraestructuras para el desarrollo del Arco Mediterráneo. Así, ha citado la importancia de las iniciativas empresariales para el impulso del corredor ferroviario del Mediterráneo.También ha elogiado la ampliación el puerto y del aeropuerto de Valencia al tiempo que ha lamentado las dificultades que el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, está encontrando para ello.