Vigo acoge 800 citas “one to one” para exprimir el potencial del “biotech” gallego

“Todo el mundo biotech dirigió su mirada hacia Galicia, hacia Vigo”. Así se pronunció ayer José Manuel López Vilariño, presidente del Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), en la jornada de clausura del foro Galicia Biodays 2024. El evento celebrado en el Auditorio Mar de Vigo a lo largo de este miércoles y jueves sirvió para “mostrar todo el potencial de la biotecnología gallega”. Acogió más de 800 encuentros one to one entre protagonistas del sector, acudieron más de 1.000 asistentes y participaron 100 ponentes de referencia mundial, todo con el objetivo de convertirse en un “escaparate” para dar a conocer “todo lo que Galicia es capaz de hacer en el ámbito de las ciencias de la vida”.

Una de las intervenciones a las que más atención se prestó ayer fue la mesa moderada por David Regades Fernández, delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, sobre El papel de los Perte en el impulso de la colaboración público-privada en I+D+i. Participaron Raquel Yotti, comisionada de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la Salud de Vanguardia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Jordi Carbonell, comisionado para el Perte Agroalimentario del Ministerio de Industria y Turismo; y Álex Dorado Nájera, comisionado para el Perte de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica, que desgranaron las claves de estos proyectos estratégicos y su impacto en la economía de Vigo y su área.

El evento organizado por Bioga contó con misiones inversas de biorregiones como Canadá, Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, Japón, India y Marruecos, además de recibir la visita del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, que conoció de primera mano el acto acompañado de la directora de la Axencia Galega de Innovación (Gain), Carmen Cotelo.

“Esta ciudad nos permitió crear un entorno propicio e ideal para que el sector biotecnológico estableciese contactos y sinergias, generase negocio y ofreciese la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos e iniciativas”, apuntó asimismo López Vilariño, que auguró que “las semillas plantadas aquí durante estos dos días comenzarán a fructificar en los próximos meses”. “Estoy seguro de que se han cerrado acuerdos entre empresas biotecnológicas, se han firmado pactos de colaboración futura y se han establecido contactos para seguir trabajando en proyectos innovadores”.