No quedemos huérfanos del patrimonio industrial

Te hablaba la semana pasada de legados, de personas que no han sido reconocidas nunca, si acaso hasta haber fallecido, pese a su trayectoria y contribución al progreso social y económico. Me habéis escrito muchas personas, os lo agradezco mucho. Me pesa ahora no haber mencionado otros nombres –hice una enumeración más instintiva que meditada—ni los bienes materiales que también son una huella de lo que hemos sido y cómo hemos llegado hasta aquí.

No conservamos, al menos para el público, ningún pesquero construido en nuestros astilleros durante la eclosión de las flotas a vapor –nos traeremos a Vigo el San Esteban, gracias al empeño de Industrias Ferri--, ni maquinaria de las primeras envasadoras de la conserva. ¿Dónde quedaron las primeras matrices de Citroën o de Vulcano? ¿Y las primeras cartas de navegación de nuestra flota de gran altura? ¿Tenemos que conformarnos con las fotos para revisitar el músculo de Casa MAR o la Panificadora?

Grupo de automóviles modernos con vistosa carrocería dedicados al transporte de pan en los años 30 / Archivo Pacheco

Tengo la suerte de poder preservar yo misma algunos elementos que, para mí, son una porción de aquellos legados. Aunque estén en mal estado. Como decía Rilke, “las personas no son lo que fueron durante la última conversación que tuvisteis, sino las que han sido a lo largo de toda vuestra relación”.

Economía Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica Me apunto

Mañana esperamos enseñarte en FARO uno de esos pedacitos de la historia.

Mientras tanto, deja que te refresque algunos temas en los que ha trabajado este equipo en los últimos días. Empiezo con uno del día de la marmota en la eólica, de Julio Pérez; sigo con esa palabra que da miedo, “reconversión”, máxime si la pronuncia el director de una factoría como Stellantis, de Adrián Amoedo; y remato con una historia de amor, a cargo de Jorge Garnelo. Bonus de servidora: solo falta ejecutar ante notario la oferta de compra de Fandicosta a cargo de Wofco.

Mucha suerte y feliz semana.

Suscríbete para seguir leyendo