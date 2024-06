Christian Suojanen: “Galicia debe identificar lo que la diferencia de otras biorregiones”

Christian Suojanen fue uno de los invitados estrella de la primera jornada del Galicia Biodays 2024. Su vínculo con Effectia Innovations Solutions, Bioga y Gain le impulsó a cruzar el Atlántico desde EE UU para participar en el evento celebrado en el Auditorio Mar de Vigo, donde intervino en la ponencia “El impacto de las estrategias biotecnológicas en las regiones”.

– Y bien, ¿Galicia puede ser una región referente en biotecnología?

–Galicia tiene empresas exitosas, con una trayectoria impresionante, y el nivel científico de sus universidades y clínicas es interesante. Lo que no hay es una concentración de investigadores, de startups, de empresas y de inversores en su conjunto como en Boston, San Francisco o Londres. Tenemos que identificar las fortalezas y debilidades de la región para desarrollar un ecosistema que sea referente. Si pensamos a 20 años vista esto es posible, hace 20 años en Barcelona había muy poco. Había farmacéuticas españolas y algunas empresas del sector, pero no había fondos de capital riesgo de biotech. Ahora es uno de los mejores ecosistemas de Europa.

–¿Harán falta 20 años aquí?

–Sí, aunque será posible marcar la diferencia antes. En 5 o 10 años. Tenemos que tener una visión a largo plazo; el problema es que los ciclos de desarrollo de la biotecnología suelen ser de 10 años y los ciclos políticos son de 3, 4 o 5 años, dependiendo de cada país o región. Hay que mantener la misma visión pese a que se produzcan cambios en las administraciones.

–¿Cuál debe ser la prioridad?

–Identificar lo que se puede hacer distinto a todas las otras biorregiones. No podemos hacer exactamente lo mismo que Cambridge, hay que ver y analizar dónde hay oportunidades.

–¿Y qué papel juega Europa?

–Europa no tiene más remedio por su futuro que desarrollar las economías de innovación y, sobre todo, la bioeconomía. Eso es lo que va a dar calidad de vida, buenos trabajos y una economía estable a las regiones.

–Habla de un plan para convertir Galicia en uno de los ecosistemas biotech referentes, ¿es factible?

–Sé que es posible, pero también sé que lo que no funciona es contratar a una agencia, darle un presupuesto y promocionar que estamos en la segunda o la tercera región de biotecnología de España. Vale, muy bien, ¿pero por qué importa? Hay que trasladar una oferta que tenga sentido a los futuros socios, colaboradores, inversores, emprendedores, empresas... También hay que reconocer que desde muchas partes del mundo no hay vuelos directos hasta Galicia y eso es un problema. Barcelona tenía ventaja. Aquí no puedes contar con esa facilidad, pero eso no importa. Solo hay que poner otro modelo en marcha.

–¿No hacen falta unas conexiones como las de Barcelona para poder crecer como lo hizo Barcelona?

–Ayudará, ayudará. Sería beneficioso, eso seguro. Obvio sería más sencillo si se pudiera llegar directo hasta Galicia desde Nueva York, Boston o San Francisco sin pasar por Madrid. Hay que trabajar en base a lo que es la realidad y la realidad es que estas conexiones directas no existen.

–¿Europa apoya bien a su sector biotech o lo podría hacer mejor?

–Pienso que con fondos públicos lo hace súper bien, los programas de la Comisión Europea son excelentes. Pero hay que tener en cuenta que Europa no tiene un mercado financiero abierto como EE UU. Cuando vas a los Estados Unidos para invertir en una empresa de Boston puedes llevar dinero de Florida, de Nueva York, de California... No importa. Es el mismo ecosistema, las leyes son más o menos las mismas. En Europa hay 27. Las empresas llegan a un punto donde hay que buscar inversión más grande y esta inversión del sector privado es más accesible en los Estados Unidos.

–¿Esto no aboca a que proyectos que nacen en Galicia puedan acabar fugándose a los Estados Unidos?

–Sí y no. Siempre hay riesgo, pero normalmente solo van a EE UU cuando hay que buscar mucha financiación. Además, no es necesario que toda la empresa se vaya; un modelo que funciona genial es que toda la investigación se quede aquí, pero el desarrollo clínico se traslade a EE UU. Sé que en Europa se ve como un fallo cuando una empresa se va a los Estados Unidos, pero si lo hace bien será un éxito y se mantendrán muchos beneficios aquí. ¿Prefieres un 100% de 10 o un 30% de 1.000? Yo lo segundo.

