Alcoa asegura que seis empresas están interesadas en la compra de San Cibrao

Alcoa recibió el interés de seis empresas en la compra del complejo de San Cibrao, en el marco del proceso abierto para su venta. Tras concluir en Madrid una nueva reunión de seguimiento, el comité de empresa aseguró que la compañía trasladó el contactó con 67 potenciales interesados, de los cuales un tercio firmó un contrato de confidencialidad. Son “seis respuestas no vinculantes”, compañías a las que invita a participar en el siguiente paso, lo que incluye presentar ofertas no vinculantes, visitas a planta y reuniones con Alcoa.

Según el comité, la compañía pide “más tiempo” en este proceso, ya que “hablan de principios de julio” para que se presenten las ofertas no vinculantes, con encuentros que se centrarán en puntos críticos respecto a temas como acuerdo de viabilidad, electricidad o balsa de lodos. Durante el encuentro se ha expuesto que se trabaja en dos procesos simultáneos, la venta –de la que se califica como “incierta– y una posible continuidad, si bien Alcoa aduce pérdidas significativas en los próximos años.

Los trabajadores cuestionan “cómo puede ser que hace un año el CEO firmara un acuerdo y ahora esté diciendo que no puede cumplirlo” y “cómo piensan cumplir el acuerdo que llega hasta 2027 si dicen que no les llega el dinero para ahora mismo”. “¿Por qué no arrancan de una vez ya el horno de cocción, que incluso ellos mismos dijeron que lo harían en los primeros meses del 24?”, inciden.