La brecha salarial entre gallegos y europeos alcanza su máximo histórico tras tres años de alzas

La brecha salarial entre gallegos y europeos ha alcanzado su máximo histórico tras tres años de alzas. Así lo demuestra el estudio A remuneración do factor traballo na economía galega, publicado por el Instituto Galego de Estatística (IGE) a solo dos días de que se celebren las elecciones que este domingo decidirán el futuro de los Veintisiete. Según el informe, la remuneración de asalariados por hora efectiva asalariada nunca había sido tan dispar. De 2020 a 2023 se agravó un 33,3% la brecha salarial entre la comunidad y el bloque comunitario, pagándose a 7,2 euros menos la hora en Galicia (20,7 euros/hora) frente a la media de Europa (27,9 euros/hora).

“Galicia ten unha remuneración de asalariados por hora inferior á media europea en todos os sectores”, concluye el documento difundido ayer, que da cuenta de cómo las desigualdades se acentúan más o menos en función de cada actividad. Las inmobiliarias (con una diferencia del +263,6% en favor de los sueldos europeos frente a los gallegos), las científicas (un +71,5%) o las financieras (+68,3%) son algunas donde más contraste hay entre lo que percibe de media un trabajador europeo y uno gallego. Al contrario, donde menos se siente es en el ámbito de la administración pública (solo un +6,1%).

Que 2023 haya pasado a ser el año en el que más pronunciada es la brecha salarial entre gallegos y europeos se debe a cómo ha evolucionado la remuneración de los asalariados. Si bien en Galicia aumentó un 6,2% en 2021 frente al 6,1% de Europa, a lo largo de 2022 y 2023 aumentaron más las remuneraciones en Europa (un 7,2% y un 7%) que en Galicia (un 3,6% y un 5,9%). Además, la brecha salarial entre gallegos y europeos se ha ido agravando año a año este último trienio, pasando de los 5,4 euros/hora de diferencia de 2020 a los 5,5 euros/hora de 2021, los 6,5 euros/hora de 2022 y los 7,2 euros/hora de 2023.

El estudio del IGE también hace hincapié en que el porcentaje que se destina del Producto Interior Bruto (PIB) a remunerar el factor trabajo ha caído en 2023 hasta su mínimo histórico en Galicia (42,8%). Significativamente menor a la media española (47,9%) y a la europea (47%), y lejos del máximo gallego alcanzado en 2009 (48%). Al mismo tiempo, la evolución del coste laboral unitario real ha descendido con fuerza en Galicia (más de un -11% acumulado de 2021 a 2023) si se compara con las caídas registradas en España (un -5% a grosso modo) y Europa (casi un -4%).

“Los datos son los que son y es difícil llevarles la contraria”, reconoce Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). “Estamos saliendo de un periodo de crisis y en ese caso el factor trabajo casi siempre tiene este tipo de comportamiento”, agrega, explicando que en estos momentos muchas empresas europeas han optado por retener a sus empleados con subidas más elevadas en sus salarios, ya que “saben que el coste de reincorporarlos es mucho mayor”. Asimismo, destaca que uno de los principales motivos por los que se acentúa más esta desigualdad reside en el menor peso industrial que tiene Galicia respecto a Europa. “Que no tengamos ese peso del 20% en este sector, uno de los que aporta los salarios más altos, y que no enfoquemos más en otros sectores como el servicios conlleva unas retribuciones más bajas”.

Esta brecha salarial puede ser “motivo de preocupación”, sobre todo en aquellos casos que atañen a nómadas digitales como los profesionales TIC, que pueden teletrabajar para una empresa alemana desde Galicia. Con el coste de vivir en Galicia pero con un sueldo alemán. Frente a ello, los sindicatos achacan la brecha salarial a que “no hay un crecimiento de salarios suficiente” en la comunidad.

Así lo destaca Ernesto Fontanes, secretario general de UGT Vigo, evidenciando que “en estos últimos cinco años ha habido subidas importantes pero insuficientes”. Entre los sectores más afectados por la precariedad de los sueldos cita el de oficinas y despachos, la limpieza o los call centers, “con salarios que rallan el mínimo interprofesional”. Paco Sío, secretario confederal de Negociación Colectiva, Emprego e Industria de la CIG, denuncia por su parte que “aquí o mercado é moi precario e as condicións salariais que se ofrecen aos traballadores cualificados son moi baixas con respecto a Europa e incluso á media do Estado”. También se pronuncia en el este sentido Maica Bouza, responsable de empleo y política social de Comisiones Obreras Galicia, indicando que “nuestros niveles salariales no son acordes a nuestro entorno”. “No es muy difícil llegar a concluir que hay una parte de esa remuneración del factor trabajo que se ha quedado en los beneficios empresariales”, apunta.

