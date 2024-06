“Dentro de seis años veo a la empresa más diversificada y con el doble de facturación”

El presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, no parece tener miedo al vértigo. En seis años casi ha duplicado la facturación de la compañía y en otros seis la ve el doble que ahora. Pese al contratiempo de no tener la nueva fábrica en Morás para antes del verano, confía en que su inauguración sirva para diversificar aún más la empresa, tanto en productos como en mercados.

–Durante la pandemia no hicieron un ERTE y en 2022 realizaron un esfuerzo por no repercutir la totalidad del incremento de los costes a los precios finales de sus clientes. No he encontrado ninguna empresa que lo haya hecho. ¿Son ustedes diferentes al resto?

–Sí. O eres diferente o eres más barato. Sí que tratamos de ser diferentes. Es una obsesión que tenemos y ayer tuvimos un consejo [de administración] y estábamos pensando en cómo comunicar de forma diferente, en cómo diferenciarte, porque es un reto. Para una compañía que busca la diferencia es difícil, porque diferenciarse hoy en día es difícil. Pero sí, somos diferentes.

–¿Y cuál es su diferencia?

–Aparte de la obsesión por el producto, que somos muy pesados en el compromiso de hacer una buena cerveza, la diferencia está en tener esa sensibilidad de impacto positivo. Para nosotros tener un impacto positivo en la sociedad sentimos que es algo importante. Está en el ADN de las empresas familiares, que tienen un origen como tienen las familias, que consideran que la gente que trabaja con ellos forma parte de su gran familia. Y eso te hace ser mucho más sensible con la sociedad y tratar de impactar positivamente.

–Reconoce que siempre están pensando en cómo comunicar de forma diferente. Acaba de comentar que “o eres diferente o eres más barato”. También le he escuchado decir que “no queremos ser la cerveza más vendida, sino la más amada” o “somos artesanos del inconformismo”. Me da la sensación de que, aparte de querer vender cervezas, le dan mucha importancia al relato, a la construcción del discurso con el que quieren que identifiquen a su empresa.

–Más que en el relato, que es una palabra que ahora está muy prostituida, yo creo en el propósito. Las compañías tienen que tener un propósito y ese propósito lo tienes que poner por delante en tu comunicación. Y si no comunicas tu propósito yo siempre hablo de marcas huecas: tocas y suena hueco. Si tú eres sólido, tienes que ser sólido en todo lo que haces y tiene que tener sentido y lo haces de una forma natural.

–¿Por ejemplo?

–Muchas veces hemos hecho cosas, como Big Crafters, que lo haces por una necesidad de una pandemia, pero después le das un propósito de que sea un marketplace artesano. O te vas a patrocinar las motos cuando solo vendes casi en Galicia y ahora tiene todo el sentido del mundo que como te estás internacionalizando tengas un patrocinio en MotoGP o Fórmula 1. Siempre hemos hecho lo que decía Steve Jobs, que los puntos siempre se unen mirando hacia atrás, nunca mirando hacia adelante, y que como intentes mirar hacia adelante te vas a pegar una galleta. Pero que sí que tiene sentido que si lo haces en base a tu propósito después se unen de una forma natural.

–Cuando empezó en la empresa facturaban 30 millones y ahora están cerca de los 1.000. En seis años han doblado casi la facturación, ¿cómo se imagina Hijos de Rivera dentro de otros seis años?

–La veo el doble que ahora; la veo infinitamente más diversificada en cuanto a productos, que no pese tanto la cerveza; y la veo, sobre todo, intensamente diversificada en cuanto a mercados, que el peso de las ventas en España sea menor. No digo que no sigamos creciendo, pero a otro ritmo. Tenemos muchos proyectos internacionales, tenemos una marca que tiene un prestigio internacional… La veo con más facturación: el doble de facturación.

–Comentó en la presentación de resultados que no hay previsión de salida a Bolsa, pero tanto para crecer de forma orgánica como inorgánica hace falta dinero, ¿han previsto en algún momento la entrada de algún inversor?

–No descarto nada. ¿Por qué vas a descartar financiarte con Bolsa si lo haces de forma minoritaria y sin que la familia pierda el control o financiarte con un socio estratégico que sume? Ahora, lo que no estamos es en venta. Nuestra vocación es crecer y seguir impactando positivamente y si hay una oportunidad de un socio estratégico que nos pudiese hacer bajar el apalancamiento o nos ayudase a crecer... Ya hemos digerido la primera parte de la fábrica de Morás. No nos preocupa el nivel de apalancamiento. Después, ya haciendo la digestión de la fábrica, está el sueño del mercado sudamericano con Brasil. Y por dinero no es; ahora, por estrategia sí. ¿Por qué no vamos a estar en Bolsa? Te da dinero y también te da un gobierno más sólido, unas normas de gobierno corporativo…

–Pero volviendo a la primera pregunta no sé si estando en Bolsa le dejarían no hacer un ERTE o no repercutir todo el alza de sus costes en los precios finales de sus clientes.

–Es una buena pregunta. No sé si una empresa cotizada podría hacer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podría hacer si la mayoría del capital es de la familia y la voluntad de la familia es esa? El que invierta en esa empresa tiene que respetar el propósito de la familia y si no, que invierta en otra empresa.

“Si la planta de Morás no estuviese como está de avanzada ahora, sí que estaríamos muertos”

–Hablando de acciones, Abanca ya ha dicho que quiere desprenderse de las suyas en el Deportivo y que venderá su participación en el club en un futuro. ¿Ignacio Rivera se lo pensaría?

–No soy sospechoso de no ser deportivista. Es uno de los clubes de mi corazón como lo he demostrado toda la vida como aficionado y como patrocinador. A nivel inversor estoy muy involucrado en el proyecto del Racing de Ferrol, que es un proyecto personal y no tiene nada que ver con Hijos de Rivera, donde me divierto mucho y aprendo mucho. Con el Deportivo no sé lo que pasará. No sé qué pasará con Abanca y ya hablaremos cuando ocurra, si es que ocurre.

–Hace un año comentó que tenían que tener lista la fábrica de Arteixo para antes de este verano porque de lo contrario tendrían un problema con la producción de cerveza. Ahora, la nueva fecha de su puesta en marcha es para el segundo cuatrimestre, casi después del periodo estival.

–Morás estará operativa para la parte final del verano. Está muy avanzada. Estamos ya haciendo pruebas… Está todo muy avanzado, pero aún no estamos produciendo cerveza.

–Pero no estaba en los planes que comenzase a estar operativa tras el verano, sino antes.

–El plan era ponerla en funcionamiento en un año. Pero te digo que si Morás no estuviese como está ahora, sí que estaríamos muertos. Eso es seguro. El año que viene no te lo diría, sino que lo verías.

–¿Qué supone la puesta en marcha de esta nueva planta con una producción, cuando esté a pleno rendimiento, de 1.000 millones de litros anuales, el doble que la actual de Agrela?

–Para nosotros, a nivel familiar y a nivel compañía, el haber hecho una fábrica del tamaño de la de Morás es un sueño. Nunca soñamos con algo parecido. Cuando empezamos a ampliar los cocimientos aquí (Agrela) vendíamos 30 millones de litros. Ahora hemos pasado de los 500. Cuando doblamos aquí el cocimiento pensé que ahí se quedaba todo. Lo que pasa es que esto no para. Ya no me atrevo a decir nada.

–¿Y tras Morás?

–Nos queda Brasil, que es el otro sueño que tenemos, pero más de ahí no lo visualizo, pero tampoco sería bueno. Creo que los productos artesanos con nuestra filosofía tienen que ser diferentes y tampoco pueden ser hipermasivos.

