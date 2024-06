Un fin de ciclo en Nueva Pescanova

La primera vez que acudí a la sede de Pescanova (ahora Nueva Pescanova) fue en abril de 2012, en una rueda de prensa de presentación de resultados anuales. Ahora sabemos que aquellas cifras que presentaba entonces Manuel Fernández de Sousa, con los 1.670 millones en ventas, eran falsas. Pero eso ya lo hemos contado con todo el detalle en FARO durante años. A lo que iba: imagino que fue entonces cuando conocí a Ángel Matamoro. No tengo palabras para explicarte hasta qué punto el trabajo periodístico sobre la quiebra de Pescanova fue extenuante y duro, laboral y personalmente; no me imagino cómo tuvo que vivirse entre la plantilla, dentro de esas cuatro paredes. Pero, incluso en los momentos más complicados, Ángel tuvo siempre el mejor talante para con la prensa. Porque hasta le tocó durante un tiempo el bombardeo de llamadas pidiendo explicaciones, cuando imagino que él tampoco las tenía.

Acaba de irse de la empresa.

Me apena que deje Pescanova, supongo que porque lo he asociado siempre a esa casa. Como me pasa con José Fafián o con Marcos Osuna, que se han ido también. Les deseo todo lo mejor; a Nueva Pescanova, que encuentre el mejor de los caminos.

Ante de seguir, un inciso: echo mucho de menos a Alfonso Paz-Andrade. Este sábado se cumplirán tres años ya de su partida. Lo poco con lo que llené mis alforjas a la hora de afrontar la información industrial y pesquera a mi llegada a FARO me lo enseñó él.

Alfonso Paz-Andrade / R. Grobas

Tenemos la obstinada manía de recordar, honrar, valorar… a las personas demasiado tarde. Alfonso no era de grandes aspavientos (y tampoco pequeños), y dudo que lo sean Matamoro o Fafián. O qué se yo, figuras como Ángel López Soto, José Pereira, Ángel Martínez Varela, Iñaki Latxaga, Jesús Freire Pichín, Antonio Valcarce… Están o han estado blindados por bastante discreción. Pero reconocer su contribución al desarrollo económico de nuestro entorno, si puede ser antes de fallecidos, sería una idea estupenda. Lo comento con intención de cierta reprimenda, porque personas de esta entidad son un capital que las empresas –y ya no hablemos de la sociedad en su conjunto— no han sabido estimar casi nunca.

De verdad, que a veces ya no hay nada que hacer. A los muertos les bastan las flores.

Un abrazo.