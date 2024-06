Inpesca lanza un “escudo” ante el crac de Atunlo: acusa a Pernas de gestión desleal

Jueves, 9 de mayo. En la sede de Atunes y Lomos (Atunlo), en Vigo, se trabaja a contrarreloj para exprimir la prórroga del preconcurso. Solo restan horas. La pesquera ha trasladado hasta la saciedad que un concurso –antigua suspensión de pagos–, necesario o voluntario, sería “irreversible” y conduciría a una liquidación. Pero en este momento, a 9 de mayo, asoma una tenue luz: se han iniciado negociaciones con la accionista Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca), titular del 40% del capital social y públicamente enemistada con la dirección de la pesquera –en manos de Comercial Pernas (Coper)–, para evitar el desastre. El tiempo apremia y, en paralelo, al menos un despacho de Madrid tiene lista la documentación para instar un concurso forzoso en cuestión de horas. Viernes, 10 de mayo. La misma dirección de Atunlo confirma a FARO que se ha consumado ese pacto, que Inpesca está dispuesta a permanecer un año en el accionariado, que la compañía eludirá la quiebra y que se salvarán las fábricas de Cambados y Portugal. Faltan flecos, detalles, que se formalizarán por escrito el “lunes o martes” siguientes. Pero llega el lunes día 13 y, en lugar de ese armisticio, el papel que se presenta en el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra es la petición de concurso voluntario instada por la propia Atunlo.

Este periódico ya abordó la “estupefacción” que generó esta decisión en Mundaka, sede de Inpesca. “No nos lo esperábamos”. Pero la armadora lo ha comunicado también por escrito al juzgado a fin de desvincularse de la gestión del consejero delegado, José Pernas, a quien acusa de actuar de manera “desleal”, “con absoluta beligerancia y unilateralidad” y en único beneficio de su “particular interés”. “Estando las partes en plena negociación y el mismo día que Inpesca terminó de confeccionar [ese acuerdo de paz en favor del plan de reestructuración] mi patrocinada se vio sorprendida por la referida presentación del concurso voluntario, encontrándose, una vez más, ante otra actuación encubierta y desleal de Atunlo y su dirección”, dice este escrito, al que ha tenido acceso FARO. A fecha de solicitud de la suspensión de pagos, la pesquera estaba en causa de disolución con un patrimonio negativo en casi 70 millones de euros; una petición voluntaria de concurso elimina además, a priori, el supuesto de culpabilidad. En cualquier caso, desde la empresa no han explicado por qué, después de insistir en que un concurso era sentencia de muerte para Atunlo, la propia dirección optó por este camino.

Autócrata

Lo que expone Inpesca en su escrito es una gestión autócrata de Atunlo por parte de su CEO, al que atribuye plenos poderes de decisión no solo desde la entrada del grupo en insolvencia, el pasado octubre, sino durante los últimos “años”. La armadora no solo es titular de ese 40% de las acciones –el restante se lo reparten entre Pernas (40%) y la panameña Marpesca (20%)–, sino que está en el consejo de administración y no consta que se haya votado en contra de la formulación de las pasadas cuentas anuales. Trata de levantar ahora este dique de contención, un mamparo que contenga la explosión ante eventuales responsabilidades penales en la figura de Pernas. De hecho, apunta en el mismo pronunciamiento remitido al juzgado que se reserva el derecho “a exigir las responsabilidades que correspondan en la instancia y momento procesal oportunos”.

En declaraciones a este periódico, que no fueron desmentidas desde Euskadi, la dirección de Atunlo ha acusado a Inpesca no solo de incumplir su acuerdo relativo al envío de 20.000 toneladas anuales de túnidos, sino de perseguir el “cierre” de las fábricas en Galicia y el traslado de la sede social a Mundaka. Lo que esgrime este documento entregado en el Mercantil es muy distinto al relato de Pernas. “Inpesca ha venido cumpliendo sus obligaciones societarias con la máxima diligencia posible e intentando, en la medida de sus posibilidades, que la propia Atunlo las cumpla”. Si bien, a renglón seguido, expone la armadora que “la conducta [de su participada] bajo la administración, liderazgo y control de su consejero delegado habla por sí misma; hablar de buena fe negocial en su caso, por tanto, es una mera ilusión”.

Las siete páginas de este documento son notoriamente duras, acusando a Pernas de imponer “el particular y propio interés ilegítimo de un socio y consejero, haciéndolo pasar por el interés social”. Este miércoles está prevista la celebración de la junta ordinaria de accionistas de Inpesca, que abordará en su sexto punto (de nueve) de la orden del día la aprobación o rechazo del plan de ajuste de Atunlo. Elaborado, indica, de manera “unilateral” desde Vigo. Una hoja de ruta que, como sucede con Actemsa, no cuenta con la validación del experto reestructurador y, por tanto, es inocua.

