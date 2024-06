“El dinamismo del sector ‘biotech’ es enorme en Galicia”

El biotech gallego goza de buena salud y de un ecosistema robusto. Ya no solo porque lo conformen 160 firmas que suman una facturación de 1.400 millones de euros al año –que también–, sino porque la comunidad ha logrado situarse en el mapa como una de las regiones más punteras en este campo, que no para de dar frutos cada vez más grandes. José Manuel López, presidente del Clúster Tecnológico Empresarial de las Ciencias de la Vida de Galicia (Bioga), da cuenta de ello al afirmar que “el dinamismo del sector es enorme” y que afronta “un buen momento”. “Hemos perdido otros trenes, este no se nos puede escapar”, asegura en esta entrevista con FARO.

–Compañías de Japón, India o Italia visitarán el Galicia Biodays que se celebrará los próximos 12 y 13 de junio en Vigo. ¿Qué es lo que las ha llevado a desplazarse hasta aquí?

–El objetivo que tiene cada una de ellas depende de su tipología, el negocio en el que están trabajando y su tamaño. Cuando hablamos de una gran compañía, en muchas ocasiones lo que está buscando es una sede para poder llevar a cabo su investigación, atrayendo talento y conocimiento a estas nuevas instalaciones en las que va a estar ubicada. Esas son, obviamente, empresas que nos interesa muchísimo atraer aquí a Galicia, ya que sus posibilidades de inversión suelen ser muy elevadas.

–¿De cuáles hablamos?

–En ese caso podríamos contemplar el ámbito de la biomedicina, ámbitos de biotecnología más avanzada... Cuando hablamos de startups, por poner el caso contrario, en muchas ocasiones también buscan un área en la que poder crecer, desarrollarse y expandirse, pero su capacidad de invertir es menor.

–O sea, que se han interesado por el ecosistema gallego.

–Exactamente. Y a nosotros lo que nos interesa es poder atraer todas estas inversiones para que se instalen aquí.

–El ecosistema gallego está creciendo, no hay duda, ¿pero qué es lo que más importa de ese crecimiento?

–Está claro que es importante el crecimiento orgánico, al igual que en cualquier otro sector, y esto está siendo así. Es decir, tenemos un mayor número de empresas, las empresas cada vez facturan más, y eso es importante porque ese es el oxígeno para que las empresas sobrevivan. Aun así, para mí un aspecto importantísimo es que se está creciendo en la complejidad y en el valor añadido de las compañías que se están generando.

–¿En qué sentido?

–Hace 10 años las propuestas eran de menor alcance. Necesitaban menos inversión, pero también iban a aportar menos o tenían menos posibilidades de llegar a determinados ámbitos. Ahora las apuestas que se realizan son, en muchas ocasiones, muy ambiciosas. Estamos hablando de pequeñas startups, pero que están buscando generar negocio en torno a fármacos que pueden ser útiles para el tratamiento de un cáncer. Realmente es ahí donde vamos a tener valor añadido, donde vamos a tener un potencial de crecimiento enorme. Y ya no es tan importante que el crecimiento anual sea del 10%, sino que esa tipología de empresa surja porque esas son las empresas que en un momento dado podrán acabar convirtiéndose en grandes compañías.

–Galicia es la segunda comunidad por detrás de Cataluña que más startups está generando ahora mismo en el sector biotech de España.

–Sí, la verdad es que no deja de ser un dato anecdótico, pero realmente refleja una realidad que está ahí. El dinamismo del sector en Galicia es enorme. Es algo que es evidente.

–¿Es más fácil atraer capital?

–Hace años nos costaba atraer inversores que vinieran a ver los proyectos que teníamos en Galicia, pero ahora para el Galicia Biodays tenemos más de 25 grupos de inversión que van a ver startups de aquí. Eso es un fiel reflejo del interés que están suscitando las biotech gallegas a nivel nacional e incluso internacional. Es así y tiene que seguir siendo así.

–La industria encadena varios años positivos, como comentaba antes. ¿Es posible que vaya a más?

–Estamos en un buen momento. Hemos perdido otros trenes, este no se nos puede escapar. Es un sector que necesita un cierto apoyo, pero ya comenzamos a generar retorno.

Presentación del evento Galicia Biodays, que tendrá lugar el 12 y 13 de junio en Vigo. / Alba Villar

Vigo, capital para atraer más inversiones extranjeras que potencien el ecosistema

Japón, India e Italia son algunos de los países que participarán en la misión comercial inversa que se llevará a cabo en el seno del encuentro Galicia Biodays, que tendrá lugar el 12 y 13 de junio en el Auditorio Mar de Vigo. Junto a estas potentes biorregiones estarán otras naciones como Canadá, Portugal, Francia, Reino Unido y Marruecos, como señaló ayer José Manuel López en la presentación del foro, a la que también acudieron el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; y el delegado del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades.

Entre otros espacios, la expedición internacional conocerá los laboratorios de Porto de Molle, así como instalaciones de empresas referentes en el área de Vigo y O Porriño. Galicia Biodays, que atraerá a más de 1.000 asistentes y 300 compañías del sector, contará con más de 80 ponentes de referencia a lo largo de las dos jornadas en las que se desarrollará el evento, en el que también estarán presentes las tres universidades gallegas (UVigo, USC y UDC).

Se trata de un foro que tiene como objetivo reunir a empresarios, directivos, emprendedores, inversores, investigadores, académicos y administraciones para conocer nuevos modelos de negocio, experiencias para desarrollar y poner en marcha en sus empresas y tendencias actuales en innovación biotecnológica. Están previstas más de 600 reuniones en el encuentro, al que acudirán grandes firmas como Total Energies-Corbion, Almirall o Faes Farma.

